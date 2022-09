Kindle Scribe से नए टीवी और Echo डिवाइस तक, Amazon ने लॉन्च किए ढेरों नए प्रोडक्ट

Amazon ने बुधवार, 28 सितंबर को Devices and Services इवेंट में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें नए Echo स्मार्ट स्पीकर्स के साथ Ring Spotlight Cam Pro, Fire TV Cube, Alexa Voice Remote Pro और Fire TV Omni QLED शामिल है। इस इवेंट का स्टार प्रोडक्ट Kindle Scribe है। Echo सीरीज में कंपनी के Echo Dot, Echo Dot with Clock, Echo Dot Kids, Echo Studio और Echo Auto डिवाइस शामिल हैं। आइए इन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Amazon Fire TV Cube, Omni QLED TV हुए लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Kindle Scribe

Amazon ने अपने सितंबर इवेंट पर एक नया Kindle लॉन्च किया है, जिसका नाम "Scribe" है। यह कंपनी का पहला ई-बुक रीडर है, जो बिल्ट-इन स्टाइलस के साथ आता है। इसमें 10.2-इंच की स्क्रीन है, जिसे आप नोट लेने के लिए या फिर बुक्स के पेज पर डाइरेक्ट लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजन का कहना है कि यह यह सिंगल चार्ज पर पूरे हफ्ते चल सकता है। Kindle Scribe की कीमत 340 डॉलर है और इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं।

नए Ring Spotlight Cam

अमेजन ने अपनी रिंग कैमरा लाइनअप में तीन नए डिवाइस – Ring Spotlight Cam Pro, Spotlight Cam Pro Solar और Spotlight Cam Plus – जोड़े हैं। यह एक नया प्रो ग्रेड सिक्योरिटी कैमरा है, जो 3D मोशन डिटेक्शन के साथ आता है। Ring Spotlight Cam Pro की कीमत 300 डॉलर है, Spotlight Cam Pro Solar की कीमत 250 डॉलर है और Spotlight Cam Plus की कीमत 200 डॉलर है।

Fire TV Cube

अमेजन ने लंबे वक्त के बाद Fire TV Cube को अपडेट किया है। इसे Alexa के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है और यह 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR और Dolby Atmos जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है। नए मॉडल में HDMI इनपुट पोर्ट भी है और इसमें WiFi 6E सपोर्ट के साथ Super Resolution Upscaling भी मौजूद है। इसकी कीमत 140 डॉलर है।

Alexa Voice Remote Pro

अमेजन ने इवेंट पर Alexa Voice Remote Pro लॉन्च किया है। यह अलेक्सा रिमोट का प्रो मॉडल है, जो दो कस्टमाइजेबल बटन के साथ आता है। इसमें बिल्ट-इन वॉइस फाइन्डर ऑप्शन है, जो इसके खो जाने पर ढूंढना आसान बनाता है। इसकी कीमत 35 डॉलर है।

Fire TV Omni QLED

अमेजन ने एक नई Fire TV Omni QLED लॉन्च की है। इसके नाम से पता चलता है कि इसमें QLED स्क्रीन है। इस टीवी में Dolby Vision IQ और HDR10+ Adaptive सपोर्ट भी मिलता है। यह बिल्ट-इन Alexa के साथ आता है।

Amazon Echo

अमेजन ने इवेंट पर नई Echo सीरीज भी लॉन्च की है, जिसमें Echo Dot, Echo Dot with Clock, Echo Dot Kids, Echo Studio और Echo Auto डिवाइस शामिल हैं। कंपनी के फ्लैगशिप Echo Studio स्पीकर की कीमत 199.99 डॉलर है। Echo Dot की कीमत 49.99 डॉलर है। Echo Dot (डिजिटल घड़ी के साथ) और Echo Dot Kids की कीमत 59.99 डॉलर है।