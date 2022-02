अमेजन की सेल के दौरान 2 दिनों में खत्म हुआ Echo Dot स्पीकर का स्टॉक

सितंबर के आखिर में अमेजन ने लेटेस्ट Echo लाइनअप के स्मार्ट स्पीकर को भारत में लॉन्च किया था। ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपनी वेबसाइट Amazon.in में Echo Dot, Echo Plus और Echo Sub को एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया था। अब कंपनी की लेटेस्ट प्रेस-रिलीज आई है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि भारतीय ग्राहकों ने Eco Dot को काफी पसंद किया है। इसका पता कंपनी की हाल ही में हुई ‘Great Indian Festival’ सेल से पता चला है। कंपनी का दावा है कि इस सेल में Echo Dot की ब्रिकी पूरे सितंबर के मुकाबले पांच गुना ज्यादा हुई है और अमेजन की Freedom Sale के मुकाबले यह सात गुना ज्यादा है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 11GB RAM, 120Hz डिस्प्ले वाले Tecno POVA 5G फोन की पहली सेल आज, Amazon पर ऑफर्स की भरमार

Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा, 4500mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 5G फोन Samsung Galaxy S20 FE पर Amazon Sale में 5 हजार रुपये का Discount

अमेजन की Great Indian Festival में हुई सेल के दौरान हुई Echo डिवाइस की कुल बिक्री के बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो Eiffel Tower से 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। सिर्फ Echo डिवाइस ही नहीं ग्राहकों ने पिछली दिवाली सेल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा Fire TV Stick खरीदी है।

Fire TV Stick की कुल सेल एवरेज सेल से 22 गुना ज्यादा हुई है, जो 150 AirBus A380s जहाज की लंबाई के बराबर होती है। अमेजन ने Kindle डिवाइस की सेल को भी काफी बड़ा बताया है। कंपनी का कहना है कि सेल वाले हफ्ते में kindle डिवाइस पुरे 2018 के मुकाबले ज्यादा खरीदी गई है।