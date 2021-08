Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) भारत में हुआ लॉन्च, दिया गया 13MP कैमरा

Amazon Echo Show 8 (2nd Generation) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। यह Echo Show 8 का अपग्रेडेड मॉडल है। इसे पिछले साल भारत में लॉन्च किया गया था। Echo Show 8 (2nd Gen) में पहले वाले वर्जन की अपेक्षा कई बदलाव देखने को मिलेंगे। Also Read - 108MP कैमरा, 5020mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Redmi Note 10 Pro Max पर बंपर ऑफर, Amazon और Mi.com पर मिल रहा ₹2500 का Discount

इसमें Echo Show 8 से बेहतर कैमरा दिया गया है। Amazon ने इस नए मॉडल में ऑटो फ्रेमिंग फीचर भी दिया है। यह फीचर वीडियो कॉल के दौरान फ्रेम को एडजस्ट करने के लिए डिवाइस ऑटोमेटिक पैन और जूम कर लेता है। इस डिवाइस की कीमत औप स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Koo App पर यूजर्स की संख्या 1 करोड़ के पार, अगले साल तक 10 करोड़ तक पहुंचे का है टार्गेट

Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) Price in India and Availability

Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) की भारत में कीमत 13,999 रुपये है। हालांकि, अभी इसे डिस्काउंट के साथ 11,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है। Echo Show 8 (2nd Generation) पुराने मॉडल की तरह ही Black और White कलर ऑप्शन में आया है। Also Read - Deal of the Day: आज OPPO F19 Pro+ 5G समेत कई स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका, मिल रहा Discount

इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon.in से खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस के साथ ग्राहक 100 रुपये में Smart Bulb या 599 रुपये में TVs और चार्जर के लिए Smart Plug भी खरीद सकते हैं। बता दें कि Echo Show 8 (2nd Gen) को US में $130 (लगभग 9,700 रुपये) में लॉन्च किया गया था। वहीं, पहले जेनरेशन वाले Echo Show 8 को भारत में 8,999 रुपये में लॉन्च किया गया था।

Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) Specification

Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) में 1280×800 पिक्सल वाला 8 इंच का एडपटिव कलर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें आपको पिछले मॉडल के समान पैशिव रेडिएटर के साथ 2 इंच का नियोडिमियम स्टीरियो स्पीकर भी मिलता है। डिवाइस में पिछले मॉडल की अपेक्षा सबसे बड़ा बदलाव इसके कैमरा में देखने को मिल रहा है। इस नए डिवाइस में 13MP का कैमरा दिया गया है। नया कैमरा सेंसर अमेजन ऑटो फ्रेमिंग फीचर को सपोर्ट करता है। यह Echo Show 10 की तरह ऑटोमेटिक पैन और जूम करने में सक्षम है।

कंपनी ने इसमें अपग्रेडेड Octa Core MediaTek MT8183 प्रोसेसर दिया है। नए Echo Show 8 में पूराने मॉडल की तरह 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है। पुराने मॉडल में आप इसकी मदद से अपने फोन को डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। Aux केबल के अलावा ब्लूटूथ के जरिए भी डिवाइस को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। यह Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) सपोर्ट के साथ आता है। इसे अपने कमरे में भी रख सकते हैं। उपयोग न होने पर आप इन-बिल्ट फिजिकल कवर की मदद से इसका कैमरा सेंसर ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही एक बटन से इसका माइक्रोफोन भी ऑफ किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Dual Band WiFi 802.11ac और ब्लूटूथ दिया गया है। इस डिवाइस का साइज 200x135x99mm और वजन 1.3 किलोग्राम है।