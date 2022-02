Amazon Fire TV पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, साथ में मिलेंगे 1,300 रुपये के एक्सट्रा बेनिफिट्स

अमेजन अपने Fire TV Stick पर 399 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हालांकि, यह डिस्काउंट सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है। अमेजन इस डिस्काउंट के अलावा 1,300 रुपए के एक्सट्रा अॉफर्स भी दे रहा है। अमेजन में फायर टीवी स्टिक की कीमत 3,999 रुपये है और डिस्काउंट के बाद आप इसे 3,600 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। Also Read - 6000mAh बैटरी, 11GB RAM, 120Hz डिस्प्ले वाले Tecno POVA 5G फोन की पहली सेल आज, Amazon पर ऑफर्स की भरमार

यह अमेजन फायर टीवी स्टिक डिस्काउंट डील अमेजन इंडिया की वेबसाइट और एेप दोनों में शामिल है। अमेजन प्राइम मेंबर इसे खरीदने के लिए सीधा Buy Now बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपने एड्रैस को चुनें और पेमेंट पेज पर शामिल “Add Gift Card or Promo Code” पर क्लिक कर उसमें “FIRETV18” कोड डालें और पेमेंट करें। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा, 4500mAh बैटरी, 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 5G फोन Samsung Galaxy S20 FE पर Amazon Sale में 5 हजार रुपये का Discount

इसके अलावा अमेजन इंडिया 1,300 रुपये के एक्सट्रा बेनिफिट्स भी दे रहा है। इनमें 6 महीनों के लिए Gaana म्यूजिक स्ट्रीमिंग एेप सब्सक्रिप्शन, 3 महीनों का फ्री SonyLiv, Hungama, Yupp TV और Spuul सब्सक्रिपशन शामिल हैं। इसके अलावा Fire TV Stick ग्राहकों को You Broadband की तरफ से 3 महिनों के लिए 240 जीबी डाटा भी मिलेगा। इसके लिए अापके पास You Broadband का कनेक्शन होना चाहिए।

अमेजन ने Fire TV Stick को पिछले साल भारत में लॉन्च किया था। पैकेज में USB ड्राइव है जिसे यूजर अपने HD TV में प्लग कर सकते हैं और एक वॉइस कंट्रोल-एनेबल्ड रिमोट शामिल है।

Amazon Fire TV की स्पेसिफिकेशंस

इसमें आपको 1GB रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसका लेटेस्ट मॉडल क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ आयेगा। इसके अलावा इसमें आपको वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.1, डॉल्बी 5.1 आउटपुट, ऑप्शनल गेम कंट्रोल, HEVC और लगभग 1080p का आउटपुट मिलता है।