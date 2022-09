Amazon ने लॉन्च किए नई जेनरेशन के Echo Dot, Echo Studio, जानें क्या है खास

Amazon के 2022 Devices & Services Event में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। बुधवार 28 अगस्त को आयोजित हुए इवेंट में कंपनी ने Echo Dot और Echo Studio स्मार्ट स्पीकर सीरीज की नई जेनरेशन अनाउंस की है। Echo स्मार्ट स्पीकर के 5वीं जेनरेशन में कंपनी ने Echo Dot, Echo Dot Kids, और Echo Studio बाजार में उतारे हैं। अमेजन के नए Echo स्पीकर्स में कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 3D ऑडियो और स्पैटियल ऑडियो सपोर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। Also Read - Best Mother's Day Gift under 5000: स्मार्ट वॉच से लेकर TWS तक, अपनी मां को दें ये जबरदस्त गिफ्ट

Amazon Echo Studio

नए Echo Studio में खास ऑडियो फीचर दिया गया है और यह ग्लेशियल व्हाइट कलर में आता है। इसके अलावा नई जेनरेशन के Echo स्पीकर में 3D और स्पैटियल ऑडियो सपोर्ट फीचर मिलता है। कंपनी ने इसमें डिटिजल विजुअलाइजेशन और अपमिक्सिंग टर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो इसे एक हाई-फाई (hi-fi) ऑडियो सिस्टम बनाता है। Also Read - Samsung 4K Smart TV खरीदने पर ऐसे फ्री मिलेगा Amazon Echo Dot

Also Read - घर को स्मार्ट बनाएगा Amazon Echo Flex स्मार्ट स्पीकर, भारत में 2,999 रुपये में हुआ लॉन्च

कंपनी के फ्लैगशिप Echo स्पीकर की कीमत $199.99 (लगभग 16,200 रुपये) है। कंपनी इसके साथ Amazon Music की अनलिमिटेड सर्विस देगी साथ ही इसमें स्पेशल स्पैटियल ऑडियो फीचर भी मिलता है।

Amazon Echo Dot

अमेजन के Echo Dot बजट स्पीकर लाइन-अप में कंपनी ने 5वीं जेनरेशन के स्पीकर के साथ-साथ Echo Dot Kids स्मार्ट स्पीकर भी उतारा है। Echo Dot के नई जेनरेशन का लुक और डिजाइन पिछले जेनरेशन की तरह ही है। हालांकि, कंपनी ने नई जेनरेशन के हार्डवेयर को अपग्रेड किया है। इसमें बड़ा स्पीकर और बेहतर बेस दिया गया है। यही नहीं, इसके वोकल को भी बेहतर बनाया गया है, ताकि क्लियरली इसके साथ कम्युनिकेट किया जा सके।

नई जेनरेशन के Echo Dot में डिजिटल क्लॉक के साथ नया डॉट डिस्प्ले मिलता है, जो पिछली जेनरेशन के मुकाबले ज्यादा ब्राइट और बेहतर रेजलूशन को सपोर्ट करता है। इसमें यूजर अब ज्यादा जानकारियां देख सकते हैं। इसमें गानों के टाइटल के साथ-साथ वेदर इन्फॉर्मेशन आदि की डिटेल भी देख सकेंगे।

Amazon Echo Dot Kids

बच्चों के लिए अमेजन ने Echo Dot Kids स्मार्ट स्पीकर लॉन्च किया है, जिसका डिजाइन यूनिक है। इस स्मार्ट स्पीकर के ऊपर बच्चों को लुभाने के लिए कई तरह की कलाकृति की गई है। यह दो डिजाइन Owl और Dragon में पेश किया गया है। यह स्मार्ट स्पीकर Amazon Kids+ सर्विस के साथ आता है, जिसमें बच्चों के मुताबिक, प्रोग्राम सेट किए गए हैं।

Amazon के सभी Echo Dot स्मार्ट स्पीकर में टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, जो आस-पास के वातावरण का तामपान कैप्चर करता है। यही नहीं, जैसे ही रूम टेम्परेचर बढ़ता है, यह स्मार्ट फैन का स्वीच ऑन कर सकता है। कंपनी इस नई जेनरेशन के स्मार्ट स्पीकर को 20 अक्टूबर से सेल के लिए उपलब्ध कराएगी। इन स्मार्ट स्पीकर को यूज करने के लिए Wi-Fi कनेक्टिविटी का होना जरूरी है।

Echo Dot (बिना डिजिटल क्लॉक) की कीमत $49.99 (लगभग 4,000 रुपये) है। वहीं, Echo Dot (डिजिटल घड़ी के साथ) की कीमत $59.99 (लगभग 4,800 रुपये) है। वहीं, Echo Dot Kids की भी कीमत $59.99 (लगभग 4,800 रुपये) है। इन सभी स्मार्ट स्पीकर्स को ग्लोबली कल यानी 28 सितंबर से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।