DEAL! अमेजन ने की चूक और 90,000 रुपये की AC बिक गई 5,900 रुपये में

डील और डिस्काउंट किसे नहीं पसंद? कई लोग तो ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सिर्फ सेल लगने पर ही शॉपिंग करते हैं। होली, दिवाली, 15 अगस्त और 26 जनवरी की सेल पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल जाता है और महंगी से महंगी चीज भी सस्ती हो जाती है। मगर क्या आपने कभी 90,000 रुपये से ऊपर बिकने वाली AC को 6,000 रुपये में खरीदा है? आपने ऐसी डील पाई हो या न पाई हो मगर अमेजन की इंडिया वेबसाइट पर कई कस्टमर्स को ठीक यही डील मिली है।

90,000 रुपये की AC बिकी 6,000 रुपये की

असल में अमेजन इंडिया वेबसाइट ने एक AC की लिस्टिंग में गड़बड़ कर दी जिसके बाद कई लोगों ने इसे गिरे हुए दाम पर खरीद डाला। वेबसाइट ने Toshiba Inverter Split AC पर गलती से 94% का डिस्काउंट दे दिया जिसके बाद यह 5,900 रुपये के प्राइस टैग के साथ बिकने लग गई। इस AC की असली कीमत 96,700 रुपये है।

शायद इस AC पर 5,900 रुपये का डिस्काउंट मिलना था जिसके बाद इसकी नई कीमत 90,800 रुपये होनी थी। मगर डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस आपस में बदल गई और इस तरह ये AC सिस्टम हॉट डील बन गई।

अमेजन को जब इसकी खबर हुई तो इन्होने कीमत में सुधार किया और सही ऑफर के साथ इसे लिस्ट किया। मगर ये नहीं पता चल पाया है कि 5,900 रुपये में AC खरीदने वालों के ऑर्डर को अमेजन ने कैंसिल कर दिया, पूरा पैसा लेने के लिए रिक्वेस्ट डाली या फिर कूलर के ही दाम में इसे डेलिवर कर दिया।

ऐसी गलती अमेजन से पहली बार नहीं हुई

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेजन ने किसी महंगे आइटम को सस्ती कीमत पर वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया हो। 2019 की प्राइम डे सेल पर अमेजन ने 9 लाख रुपये के कैमरा गियर को 6,500 रुपये में लिस्ट कर दिया जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके आर्डर दे डाले। इस केस में भी यह नहीं पता चल पाया था कि जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए थे उन्हें कम कीमत पर प्रोडक्ट मिला या नहीं।