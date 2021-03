ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने पांच साल में पहली बार अपने लोगो में बदलाव किया है, लेकिन लोगो बदलने के साथ ही सोशल मीडिया पर ई-कॉमर्स कंपनी को निगेटिव फीडबैक मिलने लगे। जिसके बाद कंपनी ने अपने लोगो में सुधार किया है। Amazon के लोगो में स्माइल डिजाइन के ऊपर टूथब्रश की तरह दिखने वाला मूछ लगाया था, जिसकी तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर से की जा रही थी। Also Read - 64MP कैमरा, 6GB, 33W फास्ट चार्जिंग और 32MP सेल्फी कैमरा वाला Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max हुआ सस्ता, 727 रुपये EMI पर खरीदने का मौका

Amazon के नए लोगो में कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर सिग्नेचर स्माइल वाला मार्क दिया गया है। इस मार्क के ठीक ऊपर हल्के नीले रंग में यह टूथब्रश मूछ या हिटलर मूछ लगा था, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। कंपनी ने अब इस लोगो के डिजाइन में बदलाव किया है। हिटलर मूछ की जगह पर अब कंपनी ने ब्लू कलर टेप लगाया है।

बता दें कि Amazon ने अपने लोगो डिजाइन को जनवरी में पेश किया था। नए लोगो को पेश करते हुए कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "हम हमेशा अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए नए रास्ते तलाशते हैं। हमने नए आइकन को ग्राहकों के लिए फोन से शॉपिंग करने के लिए लाया है। ये घर पर मिलने वाले Amazon के बॉक्स की तरह ही दिखेगा।"

Does the new Amazon app logo look like Aang or am I crazy pic.twitter.com/CcCJ1Yw0KF

— 💙 Leebobawitz 💙 (@leebobawitz) February 26, 2021