Amazon Daily Quiz में ले हिस्सा और जीतें OPPO A53 स्मार्टफोन, जानें आज के क्विज का उत्तर

Amazon Quiz 30 January 2021 Answers : Amazon पर आज 30 जनवरी का डेली क्विज कॉन्टेस्ट लाइव हो गया है। आज के क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर Amazon ऐप यूजर्स OPPO A53 स्मार्टफोन जीत सकते हैं। यह क्विज सिर्फ वहीं यूजर्स खेल पाएंगे जिनके स्मार्टफोन पर की ऐप इंस्टॉल होगी। यानी Amazon India की वेबसाइट पर विजिट कर इस गेम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

अगर आपके स्मार्टफोन पर अमेजन ऐप नहीं है तो इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करनी होगी। अगर आप एंड्रॉडय यूजर्स हैं तो से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूजर्स हैं तो App Store से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको यहां Amazon Quiz के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

Amazon Daily Quiz में कैसे ले हिस्सा?

इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर Amazon ऐप को डाउनलोड करना होगा। यह एप एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन के लिए उपलब्ध है। इस कॉन्टेस्ट की टाइमिंग 8 am से 12 pm तक है। इस दौरान आप इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। किसी भाग्यशाली विजेता को एक हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीतने का मौका मिलेगा।

Amazon Quiz 31 January 2021 कॉन्टेस्ट में आपसे 5 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, ऐसे में यदि आप पांच सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपके पास OPPO A53 स्मार्टफोन जीतने का मौका होगा। हालांकि विनर को लकी ड्रॉ के जरिए चुना जाएगा, ऐसे में सभी लोगों को यह प्राइज मनी नहीं मिलेगी। हम आपको यहां 5 सवालों के सही जवाब की जानकारी दे रहे हैं।

Amazon Quiz Answers For January 30

: A New Series Starring Saif Ali Khan Is Named After Which Of These?

Answer: A Dance Performed By Lord Shiva

: The ‘Black Vault’- A Website, Recently Published 2700 Pages Of Declassified CIA Documents On What?

Answer: UFOs

: Who Won The Rachael Heyhoe-Flint Award For ICC Female Cricketer Of The Decade?

Answer: Ellyse Perry

Q4: This UNESCO World Heritage Site In South India Was The Capital Of Which Empire?

Answer: Vijayanagar

Q5: What Is This Famous Memorial Known As?

Answer: Mount Rushmore