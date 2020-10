Amazon Quiz October 15, 2020 Answers : 5 सवालों का जवाब देकर जीतें Rs 15 हजार का Amazon Pay Balance

Amazon (अमेजन) पर डेली ट्रिविया क्विज (trivia quiz) कॉन्टेस्ट लाइव हो गया है। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर यूजर्स 15 हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीत सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये कॉन्टेस्ट ओनली एप है। इसका मतलब है कि अमेजन वेब पर यह कॉन्टेस्ट एलिजिबल नहीं है। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल पर अमेजन एप का इस्तेमाल करना होगा। एप को मोबाइल पर डाउनलोड कर यूजर्स इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। हम आपको यहां Amazon Quiz के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

आप अमेजन पे बैलेंस का इस्तेमाल यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर एप से किसी भी प्रॉडक्ट को खरीदते वक्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बैलेंस का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भरने के लिए भी कर सकते हैं। Also Read - Samsung Galaxy M31 Prime स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Daily Trivia Quiz में कैसे ले हिस्सा

इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर Amazon एप को डाउनलोड करना होगा। यह एप एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन के लिए उपलब्ध है। इस कॉन्टेस्ट की टाइमिंग 8 am से 12 pm तक है। इस दौरान आप इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट में विनर की घोषणा 30 अक्टूबर 2020 को होगी। किसी भाग्यशाली विजेता को 15 हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीतने का मौका मिलेगा। कॉन्टेस्ट में आपसे 5 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, ऐसे में यदि आप पांच सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपके पास 15 हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीतने का मौका होगा। हालांकि विनर को लकी ड्रॉ के जरिए चुना जाएगा, ऐसे में सभी लोगों को यह प्राइज मनी नहीं मिलेगी। हम आपको .यहां 5 सवालों के सही जवाब की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Amazon Great Indian Festival Sale 2020 : 10 हजार रुपये से कम में खरीदें ये 5 दमदार फोन

Q1: This Famous Palace Would Be Found In Which City In India?

Answer 1: Udaipur Also Read - IRCTC: अब अमेजन से भी बुक कर सकेंगे ट्रेन टिकट, IRCTC के साथ हुई साझेदारी

Q2: Name This Animal, Also The State Animal Of Sikkim

Answer 2: Red Panda

Q3: This ‘Golden’ Fort Is Found In Which City In India?

Answer 3: Jaisalmer

Q4: In Which City, Europe’s Second Oldest Capital City, Is This Picture Taken?

Answer 4: Lisbon

Q5: Name This Bird Which Also Shares Its Name With A Publishing House.

Answer 5: Puffin