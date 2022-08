महीनों की बीटा टेस्टिंग के बाद गूगल ने Android 13 का स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया है। यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम नए लुक और सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ढेरों बदलाव और इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। हमेशा की तरह इस बार भी नया एंड्रॉइड OS सबसे पहले Google Pixel स्मार्टफोन्स को मिला है। दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड भी इसी साल अपने यूजर्स के लिए Android 13 अपडेट रोल आउट करेंगे। Also Read - Android 13 हुआ लॉन्च: जानें इस OS के टॉप 5 फीचर्स, जो बनाते हैं इसे खास

Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a और Pixel 3a XL स्मार्टफोन्स को नया Android 13 अपडेट नहीं मिलेगा। गूगल ने बताया कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम Pixel 4 और इससे ऊपर के डिवाइस पर मिलेगा, जिनमें Pixel 4a स्मार्टफोन भी शामिल है। अगर आपके Pixel 4 या 4a स्मार्टफोन या इनके बाद आए हुए मॉडल हैं तो आप इसी वक्त नए एंड्रॉइड अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं।

गूगल ने अपने The Keyword ब्लॉग पर बताया कि Android 13 इसी साल आपके पसंदीदा स्मार्टफोन पर आएगा। कंपनी ने नीचे लिस्ट में मौजूद स्मार्टफोन कंपनियों के नाम भी बताए:

इन कंपनियों में सबसे पहले एंड्रॉइड 13 अपडेट पुश करने वाले ब्रांड सैमसंग और ओप्पो हो सकते हैं। ओप्पो जहां ColorOS 13 पर फोकस्ड इवेंट होस्ट करने वाला है, वहीं सैमसंग अपनी गैलेक्सी S22 सीरीज पर नए OS पर आधारित OneUI 5 टेस्ट कर रहा है।

An update so good, we officially made 13 a lucky number again. Get the most out of your device with #Android13. https://t.co/4shyAMBCOk

— Android (@Android) August 15, 2022