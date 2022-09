SpaceX और T-Mobile ने कुछ वक्त पहले अनाउंस किया थे कि ये स्मार्टफोन्स पर डाइरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी लेकर आएंगे। अब गूगल ने भी इसी तरह का एक ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि यह स्मार्टफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट जोड़ रहा है, जो इसके अगले एंड्रॉइड वर्जन में मौजूद होगा। Also Read - Google Chrome 105 अपडेट हुआ रिलीज, वेब ऐप्स को अब मिलेगा नया लुक

सैटेलाइट कनेक्टिविटी की मदद से स्मार्टफोन्स सेल्युलर नेटवर्क के बिना कॉल और मैसेज कर सकते हैं। गूगल प्लैटफॉर्म और ईकोसिस्टम के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट Hiroshi Lockheimer ने ट्वीट करके बताया कि गूगल इस फीचर के लिए अगले एंड्रॉइड में सपोर्ट जोड़ेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Samsung टेस्ट कर रहा थर्ड-जेन Google Tensor चिप, अगले साल Pixel 8 में होगा मौजूद

7 सितंबर 2022 को Apple iPhone 14 Series लॉन्च होने वाली है। अब तक आई हुई खबरों के मुताबिक, यह डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी से लैस होगा। अब गूगल ने भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी सपोर्ट की पुष्टि कर दी है। Also Read - Google ने MEITY के साथ मिलकर बनाया ऑनलाइन सेफ्टी का मास्टर प्लान, साइबर क्राइम से ऐसे मिलेगी छुट्टी!

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in ’08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we’re designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022