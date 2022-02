एप्पल WWDC 2018 इवेंट से पहले टिम कुक ने किया ये ट्वीट

एप्पल के वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस से पहले कंपनी के सीईओ टिम कुक ने ऑनलाइन कन्वर्सेशन शुरू कर दी है। टीम कुक ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने WWDC 2018 स्टूडेंट स्कॉलरशिप विनर को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि नए आइडिया से ज्यादा हमें और कुछ प्रेरित नहीं करता है। WWDC 2018 के 350 से ज्यादा विजेताओं में से कुछ से मिलिए। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

टिक कुक ने ये लाइनें वीडियो के साथ शेयर की हैं। बता दें कि आज से एप्पल WWDC 2018 शुरू हो रहा है। यह इवेंट 8 जून तक चलेगा। एप्पल का यह चार दिवसीय इवेंट अमेरिका के कैलिफॉर्निया में होगा।

इस इवेंट के चालू होने से ठीक पहले टिम कुक ने यह ट्वीट किया है। यह वीडियो आशा नरुला नाम की एक विजेता से चालू होता है जो कि WWDC 2018 की विजेता हैं। आशा नरुला एक एप “Let’s shapify” में काम करती हैं।

