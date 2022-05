Apple के फोल्डेबल डिवाइस में हो सकती है E ink स्क्रीन, सेकंड डिस्प्ले का करेगी काम

Apple के फोल्डेबल डिवाइस के बारे में लंबे वक्त से खबरें आ रही हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल के इस डिवाइस में E ink की कलर डिस्प्ले मौजूद हो सकती है, जो सेकंड स्क्रीन का काम करेगी। Also Read - How to Block Spam Call on iPhone: चुटकियों में मिलेगा स्पैम कॉल से छुटकारा, जानें कैसे

ऐनलिस्ट Ming-Chi Kuo के मुताबिक, एप्पल अपने फोल्डेबल डिवाइस के लिए E ink की कलर स्क्रीन टेस्ट कर रहा है। Kuo ने एक ट्वीट में लिखा कि फोल्डेबल डिवाइस में एक कवर स्क्रीन या सेकंड स्क्रीन का होना जरूरी है और कलर EPD (Electronic Paper Display) में यह क्षमता है कि यह इस काम को पूरा कर सके, क्योंकि यह बहुत कम पावर खर्च करती है। आप इस ट्वीट को नीचे सकते हैं:

Apple is testing E Ink’s Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device’s cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices’ must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving. Also Read - Apple iOS 15.5 RC हुआ रोल आउट, जानें क्या है नया और कहां से करें डाउनलोड

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022