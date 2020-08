Apple लॉन्च करेगा MicroLED डिस्प्ले के साथ फोल्डेबल iPad, ये हो सकती हैं खूबियां

फोल्डेबल स्मार्टफोन अब किसी के लिए भी नई बात नहीं रह गई है। कई स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अपने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर चुके हैं। अब खबर है कि Apple भी अपना फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च कर सकता है। लीक रिपोर्ट की माने तो ऐप्पल का फोल्डेबल iPad 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हुई हैं। Also Read - Apple iPhone 12 सीरीज 8 सितंबर को होगी लॉन्च, जानें क्या होंगी खूबियां

Foldable iPad(iPhone)

-“one more thing” in 2023

-support phone call

-iPad OS?

-A16X (may be A17) (3nm)

-Made up with two panels and seamlessly connected to each other

-Micro LED Display

-under screen Front camera and Touch ID

-Best experience with Apple Glass or VR headset

— Komiya (@komiya_kj) August 11, 2020