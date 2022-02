अब चीन में आईफोन्स नहीं बेच सकेगी Apple, कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध

दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के चीन में आईफोन्स बेचने पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। चाइनीज कोर्ट ने चीन में एप्पल के आईफोन बेचने को प्रतिबंधित कर दिया है। चिप मेकर कंपनी क्वॉलकॉम ने इस बात का दावा किया है। क्वॉलकॉम का कहना है कि कोर्ट ने एप्पल को आदेश दिया है कि वो iPhone 6s के बाद जारी हुई सभी आईफोन्स को चीन में बेचना स्टॉप कर दे, चाहे वो किसी भी रेंज के क्यों न हो। Also Read - WhatsApp Tips and Tricks: व्हाट्सऐप को हिंदी, मराठी और बंगाली जैसी रीजनल भाषा में भी कर सकते हैं यूज, जानें तरीका

यानी पिछले तीन सालों में एप्पल ने जितने भी आईफोन पेश किए हैं वो उन्हें अब चीन में नहीं बेच सकेगा। एप्पल ने पिछले तीन सालों में iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus एवं iPhone X को पेश किया है। अब कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी इन आईफोन्स को चीनी बाजार में नहीं बेच सकेगी। Also Read - Apple ने सबको पछाड़ नंबर-1 पर किया कब्जा, जानें Samsung और Xiaomi का क्या हुआ हाल?

हालांकि,अभी इस पर एप्पल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन, सीएनबीसी से बातचीत करते हुए एप्पल के प्रवक्ता का कहना है कि चीन में उनके कस्टमर्स के लिए सभी आईफोन्स मॉडल उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि क्वॉलकॉम उन तीन पेटेंट पर जोर दे रहा है जो उसने पहले नहीं उठाये। उनमें से एक पेटेंट को पहले ही अवैध करार दिया जा चुका है। एप्पल का कहना है कि वो अदालक के फैसले को लेकर सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।