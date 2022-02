एप्पल iMac Pro में हो सकता है 'Hey Siri' फीचर

गेम डेवलपर और हैकर Steve Troughton-Smith द्वारा शेयर की गई BridgeOS 2.0 की इमेज एप्पल iMac Pro में आने वाले को-प्रोसेसर का सबूत है। जिसमें दिए गए कोड से स्पष्ट होता है कि iMac Pro में 512एमबी रैम के साथ A10 Fusion चिप उपलब्ध होगी। यदि ऐसा होता है तो को-प्रोसेसर बूटअप संचालन, डीआरएम प्रोटेक्शन और संभवतः मीडिया स्ट्रीमिंग अनुप्रयोगों के लिए जिम्मेदार होगा। Also Read - Apple Spring Event: स्लिम डिजाइन और M1 चिप के साथ लॉन्च हुआ iMac 2021

ट्विटर पर Steve Troughton-Smith द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डिवाइस बंद होने पर भी कार्य करने के लिए प्रोसेसर को कॉन्फ़िगर किया गया है। A10 Fusion चिपसेट एक और खास फीचर 'Hey Siri' का समर्थन करता है, इसलिए आने वाले iMac Pro में 'Hey Siri' कार्यक्षमता उपलब्ध हो सकती है।

Looks like the iMac Pro’s ARM coprocessor is arm64 🤔 Seems to handle the macOS boot & security process, as expected; iMac Pro lets Apple experiment with tighter control without the rest of the userbase freaking out. More info & download here: https://t.co/wmbNeVSEZX

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) November 18, 2017