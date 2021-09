20 सितम्बर को आएगा iOS 15, iPadOS 15 अपडेट, जानें कौन से डिवाइस हैं एलिजिबल

एप्पल ने नई आईफोन 13 लाइनअप लॉन्च करने के कुछ ही टाइम बाद यह अनाउंस किया कि मौजूदा आईफोन यूजर्स 20 सितम्बर से नई iOS 15 अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी डेट से iPad यूजर्स भी अपने डिवाइस को नए iPadOS 15 पर अपडेट कर सकते हैं। Also Read - Apple iPhone 13 Pro, 13 Pro Max: एप्पल ने उतारे नए आईफोन, जानें क्या है प्रो वेरिएंट्स में खास

कंपनी ने इसकी जानकारी एक ट्वीट करके दी और साथ ही एलिजिबल आईफोन और आईपैड डिवाइस की एक लिस्ट भी शेयर की। आइए जानते हैं ये नए ऑपरेटिंग सिस्टम किन डिवाइसेज पर चलेंगे और इन्हें आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं।

Apple Support ट्विटर पेज ने एक ट्वीट करके बताया कि आप अपने iPhone को iOS 15 पर और iPad को iPadOS 15 पर 20 सितम्बर से अपग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्पल ने एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट भी दी है।

