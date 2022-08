Apple ने हाल ही में iOS 16 बीटा का पांचवां वर्जन रिलीज किया है। इस अपडेट के साथ आईफोन में कई सारे सुधार जोड़े गए हैं, लेकिन इनमें से एक बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है। नए iOS अपडेट के साथ आईफोन में बैटरी पर्सेन्टेज इन्डिकेटर की वापसी हुई है। Also Read - Apple iPad 2022 का रेंडर लीक, नए डिजाइन के साथ अगले महीने होगा लॉन्च!

एप्पल ने 2017 में पहली बार नॉच डिजाइन वाला iPhone X लॉन्च किया था। इसके साथ ही कंपनी ने डिवाइस के स्टेटस बार में जगह बनाने के लिए बैटरी पर्सेन्ट की जानकारी को हटा दिया था। इसकी वजह से यूजर्स को बैटरी पर्सेन्टेज की जानकारी हासिल करने के लिए कंट्रोल सेंटर में जाना पड़ता था। Also Read - iPhone 14 लॉन्च में हो सकती है देरी, रिपोर्ट में सामने आई बड़ी वजह

मगर अब यह नए अपडेट के साथ बदल गया है और स्टेटस बार में बैटरी पर्सेन्टेज की जानकारी वापस आ गई है। आइए जानते हैं आप इसे कैसे चालू या बंद कर सकते हैं। Also Read - China Taiwan War: चीनी हैकर्स ने ताइवान की सरकारी वेबसाइट को किया हैक, और घंटों तक लहराया चीन का झंडा

Apple iOS 16 के पांचवें बीटा वर्जन में कंपनी ने आईफोन के लिए बैटरी पर्सेन्टेज स्टेटस को वापस चालू कर दिया है। आप इसे फोन की सेटिंग्स में जाकर चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी Dieter Bohn की तरह बैटरी पर्सेन्टेज की जानकारी को नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसे छिपा भी सकते हैं।

You don’t need to see your battery percentage every time you look at your phone.

— Dieter Bohn (@backlon) August 9, 2022