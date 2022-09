Apple iOS 16 आज होगा रिलीज, जानें किन iPhone को मिलेगा नया अपडेट

एप्पल ने इस साल अपनी डेवलपर कॉन्फ्रेन्स WWDC 2022 पर आईफोन के लिए नया सॉफ्टवेयर Apple iOS 16 अनाउंस किया था। कंपनी ने पिछले हफ्ते Far Out इवेंट पर नई iPhone 14 Series लॉन्च करते हुए iOS 16 की रिलीज डेट का भी खुलासा किया। Also Read - अब Tata बनाएगा भारत में iPhone? Apple सप्लायर के साथ बड़े जॉइंट-वेंचर की तैयारी

Apple iOS 16 को एलिजिबल आईफोन मॉडल परआज, यानी 12 सितंबर को रोल आउट होगा। 12 सितंबर से आईफोन यूजर्स अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाकर इस नए अपडेट को फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। नया अपडेट डाउनलोड होने के बाद आप इसके सभी नए फीचर्स का यूज कर पाएंगे। आइए पहले उन आईफोन की लिस्ट देख लेते हैं, जिनके लिए यह अपडेट मौजूद होगा।

इन iPhones को मिलेगा Apple iOS 16 अपडेट

नई Apple iPhone 14 Series बॉक्स से निकलते ही नए iOS 16 वर्जन पर काम करेगी। इस लाइनअप में iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा यह नया सॉफ्टवेयर आपको नीचे लिस्ट में मौजूद आईफोन मॉडल में भी मिलेगा:

Apple iPhone 13 Mini

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Max

Apple iPhone XR

Apple iPhone X

Apple iPhone 8

Apple iPhone 8 Plus

Apple iPhone SE (2nd-जेन और 3rd-जेन)

Apple iOS 16: कैसे करें डाउनलोड

Apple iOS 16 को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग में जाना होगा। Settings में जाकर आपको General पर टैप करना होगा, जिसके बाद आपको Software Update का ऑप्शन नजर आएगा। इसपर टैप करके आपको नीचे मौजूद Download and Install बटन को दबाना होगा, जिसके बाद आप इसे तुरंत डाउनलोड करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले आपको अपने डेटा का बैकअप बना लेना चाहिए।

नए सॉफ्टवेयर के खास फीचर्स

Apple iOS 16 के जरिए आईफोन में पहले से मौजूद फीचर्स में सुधार किया गया है और साथ में ढेरों नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। नए फीचर्स में Messages, Focus, Mail और CarPlay जैसे फंक्शन शामिल हैं।

इसके अलावा नए सॉफ्टवेयर में Custom Lock Screen फीचर जोड़ा गया है। इसके जरिए आप आईफोन की लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर आप लॉन्ग प्रेस करके विजेट जोड़ सकते हैं, डेट और टाइम का स्टाइल बदल सकते हैं, वेदर के साथ बदलने वाला ऑटोमेटिक वॉलपेपर लगा सकते हैं, अस्ट्रॉनमी से जुड़े वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी पसंद के इमोजी या कलर लगा सकते हैं और लाइव ऐक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं।

Apple iOS में Visual Look Up फीचर भी जोड़ा गया है। इसकी मदद से आप एक टैप के जरिए किसी भी पिक्चर में मौजूद सब्जेक्ट को बैक्ग्राउंड से अलग कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को आप मैसेज जैसे ऐप्स के जरिए दूसरों को भेज भी सकते हैं।

नए आईफोन सॉफ्टवेयर में Live Text का फीचर भी जोड़ा गया है। इसकी मदद से आपका फोन अब पिक्चर के साथ वीडियो में भी टेक्स्ट को पहचान कर कॉपी या ट्रांसलेट कर सकता है। यूजर्स इस फीचर की मदद से रियल टाइम में करेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं।