Apple iPhone 12 Pro Max में दी गई हैं 3,687 mAh की बैटरी

Pro Max स्मार्टफोन की शिपिंग शुरू हो गई है। शिपिंग से पहले ऐप्पल के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन का टीयरडाउन वीडियो एक यूट्यूब चैनल में अपलोड किया गया है। इस वीडियो में iPhone 12 Pro Max स्मार्टफोन अंदर क्या कुछ है इसके बारे में डिटेल में बताया गया ह।

Apple iPhone 12 Pro Max की तुलना में Pro Max के बदलाव की बात करें तो कंपनी ने इसके मदरबोर्ड की पोजिशन में चेंज किया है। यह चेंज Apple iPhone 12 Pro Max स्मार्टफोन में दी गई बैटरी के शेप के वजह से की कई हैं। Apple iPhone 12 Pro Max में कंपनी ने L शेप की बैटरी दी है।

Apple iPhone 12 Pro Max के टीयरडाउन वीडियो से मालूम चलता है कि इस फोन में ऐप्पल ने 3,687 mAh की बैटरी दै है। जो कि पिछले साल के फोन से करीब दस प्रतिशत कम है।Apple iPhone 12 औ Apple iPhone 12 Pro फोन के मदरबोर्ड का साइज एक जैसा ही है।

Apple ने iPhone 12 Pro Max में 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी है। iPhone 12 Pro Max में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। अपग्रेड की बात करें तो प्रो मॉडल्स में कंपनी ने LiDAR कैमरा सेंसर का यूज किया है। इन सेंसर को नासा ने मार्स लेंडर में यूज किया था। यह सेंसर ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट के रिफ्लेक्शन से शानदार डेप्थ वाली इमेज क्लिक करते हैं। इसके साथ ही इनमें बड़े साइज का इमेज सेंसर और टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया है। iPhone 12 Pro का कैमरा 2x जूम और iPhone 12 Pro Max का कैमरा 2.5x जूम सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि यह कैमरा सेंसर शानदार आउटपुट ऑफर करते हैं।

iPhone 12 सीरीज को कंपनी ने लेटेस्ट चिपसेट के साथ पेश किया है। यह चिपसेट 5nm प्रोसेस पर पहले पहले चिपसेट हैं। इस चिपसेट में 16 कोर हैं और कंपनी का दावा है कि यह दूसरे चिपसेट के मुकाबले 50 प्रतिशत फास्ट है। लेटेस्ट Apple iPhone 12 Pro Max के बेस 128GB वेरिएंट की कीमत 1,29,900 रुपये है।