iPhone 12 Pro Max की कनेक्टिविटी फीचर को लेकर बड़ा खुलासा

Apple के इस साल लॉन्च होने वाले iPhone 12 सीरीज के टॉप एंड मॉडल iPhone 12 Pro Max के बारे में नई जानकारी सामने आई है। iPhone 12 Pro Max में ही केवल फास्ट 5G (mmWave 5G) कनेक्टिविटी फीचर दिया जाएगा। ऑनलाइन रिपोर्ट्स के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। Apple iPhone 12 सीरीज को 5G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन सीरीज के बारे में कई लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं। हालांकि, कई लीक्ड रिपोर्ट्स में अलग-अलग बातें बताई गई है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 12 Pro Max को छोड़कर अन्य सभी मॉडल्स में Sub-6GHz 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट दिया जाएगा। Also Read - Apple iPhone 12 सीरीज बिना एक्सेसरीज के होगी लॉन्च, ये होंगी कीमतें

प्रीमियम मॉडल के साथ मिलेगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी

Fast कंपनी के नई रिपोर्ट के मुताबिक, 6.5 इंच स्क्रीन साइज वाले मॉडल (iPhone 12 Pro Max) में तेज mmWave 5G कनेक्टिविटी फीचर दिया जाएगा। कंपनी ने ये रिपोर्ट इंडस्ट्री सोर्सेज के हवाले से जारी की है। हालांकि, रिपोर्ट में मॉडल का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बड़ी स्क्रीन होने की वजह से इसे iPhone 12 Pro Max माना जा रहा है। सबसे बड़ी स्क्रीन साइज वाले iPhone 12 के मॉडल में mmWave के लिए एंटिना डिजाइन करने के लिए इंटरनल स्पेस है। इसमें बड़ी बैटरी भी दी जा सकती है, क्योंकि इस कनेक्टिविटी में बैटरी ज्यादा खपत होगी। Also Read - Apple अपने सबसे लोकप्रिय iPhones को कर सकता है डिस्कन्टिन्यू, जानें वजह

इन देशों में ही उपलब्ध होगा ये मॉडल

रिपोर्ट ये भी कहता है कि iPhone 12 Pro Max को केवल जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में बेचा जाएगा। इन्हीं देशों में mmWave 5G नेटवर्क सपोर्ट है। इससे पहले मई में आई रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max मॉडल्स में mmWave 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। वहीं, फोन के iPhone 12 और iPhone 12 Max में Sub-6GHz 5G कनेक्टिविटी दी जा सकती है। Also Read - iPhone 12 के लेकर सामने आई जानकारी, '10 साल पुराना होगा डिजाइन'

इन दोनों mmWave 5G और Sub-6GHz 5G के बीच में अंतर ये है कि mmWave 5G में बड़ी बैंडविथ और ज्यादा तेज स्पीड मिलती है। वहीं, Sub 6GHz 5G में कम बैंडविथ और कम स्पीड मिलती है। Rootmatrics की रिपोर्ट के मुताबिक, mmWave 5G नेटवर्क में 1.1Gbps की अधिकतम डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है। वहीं, Sub 6GHz में 213.1 Mbps की अधिकतम डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है। हालांकि, mmWave के सिग्नल्स कम दूरी तक मिलते हैं। जबकि Sub 6GHz के सिग्नल्स लंबी दूरी तक जा सकते हैं।