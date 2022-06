Apple iPhone 13 बना दुनिया का बेस्ट सेलिंग फोन, टॉप 4 स्पॉट पर एप्पल का कब्जा

Apple ने एक बार फिरसे दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट को टॉप किया है। Counterpoint की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अप्रैल में दुनिया का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन iPhone 13 है। इसके बाद सबसे ज्यादा बिकने वाले तीन डिवाइस भी आइफोन हैं। Also Read - 108MP कैमरा, 120Hz स्क्रीन, 5000mAh वाले Samsung Galaxy S22 Series पर मिल रहा ₹5000 का Instant Discount, जानें ऑफर्स की पूरी लिस्ट

Counterpoint द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 13 के बाद iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro और iPhone 12 दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन हैं। Samsung Galaxy S22 Ultra 5G दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाल ऐंड्रॉइड डिवाइस है। आइए पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं।

Apple iPhone 13 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाल डिवाइस

दुनिया के टॉप 3 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स Apple iPhone 13 सीरीज का हिस्सा हैं। Counterpoint के अनुसार, अप्रैल 2022 का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन Apple iPhone 13 है। इस डिवाइस के पास ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट का 5.5 प्रतिशत शेयर है।

लिस्ट में दूसरे नम्बर पर इसी लाइनअप का सबसे महंगा मॉडल, Apple iPhone 13 Pro Max है। इस डिवाइस के पास अब ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट का 3.4 प्रतिशत शेयर है। 1.8 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ तीसरे नम्बर पर Apple iPhone 13 Pro है। एप्पल का कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाला डिवाइस — iPhone 13 mini — टॉप लिस्ट से गायब है।

अप्रैल 2022 के सेल्स नम्बर के मुताबिक, एप्पल का एक साल पुराना आइफोन मॉडल (iPhone 12) दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है। इसके पास मार्केट का 1.6 प्रतिशत शेयर है। कम्पनी का सबसे सस्ता डिवाइस — Apple iPhone SE 2022 — बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में सातवें नम्बर पर है।

इन सभी डिवाइस को मिलाकर टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में एप्पल के कुल 5 डिवाइस हैं। कम्पनी ने लिस्ट के शुरुआती चार स्पॉट पर भी कब्जा कर रखा है।

दुनिया का बेस्ट सेलिंग Android स्मार्टफोन

Counterpoint की अप्रैल 2022 की बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन लिस्ट में पांचवां नम्बर Samsung Galaxy S22 Ultra का है। यह लिस्ट का पहला ऐंड्रॉइड डिवाइस है। इसका मतलब है कि सैमसंग का यह फोन दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ऐंड्रॉइड डिवाइस है। इस फोन के पास मार्केट का 1.5 प्रतिशत शेयर है।

Counterpoint की इस लिस्ट में सैमसंग के कुल चार स्मार्टफोन हैं। लिस्ट में छठे नम्बर पर Samsung Galaxy A13 है, आठवें नम्बर पर Samsung Galaxy A03 Core और नवें नम्बर पर Samsung Galaxy A53 5G स्मार्टफोन है।

इस बार टॉप 10 लिस्ट में शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने भी जगह बनाई है। Counterpoint के मुताबिक, अप्रैल 2022 में दुनिया का दसवां सबसे बिकने स्मार्टफोन Redmi Note 11 LTE है।