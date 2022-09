एप्पल ने नई Apple iPhone 14 Series लॉन्च कर दी है। इसमें 6.1-इंच स्क्रीन वाले iPhone 14 और iPhone 14 Pro के साथ 6.7-इंच स्क्रीन वाले iPhone 14 Plus और iPhone 14 Pro Max डिवाइस शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी की वेबसाइट से iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max गायब हो गए हैं। Also Read - iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max लॉन्च, डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक सबकुछ हुआ अपग्रेड

एप्पल इंडिया साइट पर अब iPhone 12, iPhone SE, iPhone 13, iPhone 14/ 14 Plus और iPhone 14 Pro/ 14 Pro Max डिवाइस मौजूद हैं। पिछले साल के आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स स्मार्टफोन खरीदने के लिए कस्टमर्स को फ्लिपकार्ट या अमेजन इंडिया का रुख करना होगा।

Apple iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max हुए गायब

Apple iPhone 13 Pro को पिछले साल भारत में 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था। इसके साथ ही iPhone 13 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,29,900 रुपये थी।

कंपनी ने नए iPhone 14 Pro मॉडल्स को 10,000 रुपये महंगा लॉन्च किया है। iPhone 14 Pro की भारत में शुरुआत 1,29,900 रुपये से हो रही है और iPhone 14 Pro Max की कीमत 1,39,900 रुपये से शुरू है। एप्पल ने शायद नेक्स्ट-जेन डिवाइस की कीमत में ज्यादा फर्क न होने की वजह से 13 प्रो को शेल्फ से हटा लिया है।

भारत में ये iPhone 13 Pro और 13 Pro Max अभी भी फ्लिपकार्ट और अमेजन इंडिया साइट पर मौजूद हैं। मगर इनकी कीमत में अभी किसी भी तरह की कमी नहीं हुई है। उम्मीद है कि इन दोनों साइट पर आने वाली सेल के दौरान ये दोनों आईफोन मॉडल डिस्काउंट पर बेचे जाएंगे।

Apple iPhone 13 को भारत में पिछले साल 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। मगर मौजूदा वक्त पर इस डिवाइस की कीमत में गिरावट आ चुकी है। अलग–अलग ई–कॉमर्स वेबसाइट्स पर यह मॉडल 65,000 रुपये से कम में बिक रहा था। इस डिवाइस पर एप्पल ने भी प्राइस कट जारी किया था, जिसके बाद यह 69,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर बिक रहा है।

Apple iPhone 14 की इंडिया लॉन्च प्राइस पिछले साल की iPhone 13 प्राइस के बराबर ही है। यह नया डिवाइस भारत में 79,900 रुपये से शुरू हो रहा है और iPhone 14 Plus की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये रखी गई है।