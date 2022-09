Apple iPhone 14 Pro के कैमरा में आई बड़ी खामी को यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। यूजर्स को वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान फोन के कैमरे में यह दिक्कत देखने को मिल रही है। कई यूजर्स ने आईफोन 14 प्रो का कैमरा थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग के समय आने वाली दिक्कतों के बारे में शिकायत की है। यूजर्स को वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान स्मूद क्वालिटी नहीं मिल रही है। iPhone 14 Pro के कैमरा से कैमरा मोड चेंज करने के बाद भी ब्लर और खराब क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। Also Read - Apple iPhone 14 Pro से ज्यादा 'पावरफुल' होंगे अपकमिंग Android फोन! सामने आई रिपोर्ट

AppleInsider की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने iPhone 14 Pro के कैमरा के लिए अपडेट जारी किए हैं, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान इसमें मौजूद कैमरा सेंसर को 48MP में चेंज किया जा सकता है। साथ ही, स्मूद वीडियो के लिए एक्शन मोड का यूज किया जा सकता है।

हालांकि, नए अपडेट के बाद भी यूजर्स को थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ कैमरा यूज करने में इस तरह की दिक्कत मिल रही है। कई यूजर्स ने TikTok, Snapchat, Instagram जैसे सोशल मीडिया ऐप्स के साथ iPhone 14 Pro का कैमरा यूज करने में इस खामी को रिपोर्ट किया है।

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF

— Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022