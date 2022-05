Apple iPhone 14 Series पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई है। कंपनी की इस सीरीज को लेकर पिछले काफी समय से खबरे आ रही हैं। अब हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अपकमिंग सीरीज के iPhone 14 Pro मॉडल में Always on display फीचर देखने को मिल सकता है। Apple iPhone 13 Pro सीरीज ProMotion डिस्प्ले के साथ आई थी, इसका रिफ्रेश रेट 120Hz था। इसे देखकर लग रहा है कि इस साल आने वाला iPhone 14 Pro मॉडल में भी अन्य कई बदलावों के साथ यही डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिल सकती है। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Apple की नई पॉलिसी: 30 जून से बंद होगी ऐप डेवलपर्स की मनमानी, यूजर्स के हाथ में स्पेशल 'पावर'

iPhone 14 Pro Series में मिल सकते हैं ये फीचर्स

iPhone 14 Pro में बेहतर रिफ्रेश रेट के साथ कुछ अन्य बेहतर फीचर्स भी मिलेंगे। बता दें कि Apple के iPhone 13 Series में वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ LTPO पैनल दिया गया है, जो बेहतर पावर एफिशिएंसी देता है। iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max का ProMotion डिस्प्ले केवल 10Hz से लेकर 120Hz तक के बीच रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता था।

वहीं, दूसरी तरफ ओप्पो और सैमसंग जैसे ब्रांडों के स्मार्टफोन में रिफ्रेश रेट 1Hz तक ड्रॉप हो सकता है। जाने-माने डिस्प्ले एनालिस्ट रॉस यंग का मानना ​​है कि अब Apple भी नेक्स्ट जेनरेशन के iPhones में ऐसे पैनल का यूज किया जाएगा, जो 1Hz रिफ्रेश रेट तक भी पहुंच सके। इसका मतलब है कि Apple जल्द ही बेहतर फीचर्स के साथ आईफोन पेश कर सकता है। साथ ही कंपनी आने वाले फोन्स की बैटरी लाइफ में भी सुधार कर सकती है।

अपकमिंग आईफोन के बेहतर फीचर्स में से एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है। खबरों के अनुसार, iPhone 14 Pro ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर से लैस हो सकता है। इससे डिस्प्ले को ऑन किए बिना टाइम, डेट और अन्य जानकारी देख पाएंगे। हालांकि, इस सीरीज की लॉन्चिंग डेट और फीचर्स को लेकर अभी कंपनी की ओर से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। लीक से काफी कुछ पता चल गया है।

बता दें कि Apple Watch 7 मॉडल में LTPO डिस्प्ले का भी यूज होता है। स्मार्टवॉच 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ देने का दावा करता है। आगे आने वाले समय में कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट में मिलने वाले अन्य स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो सकता है।