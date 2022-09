Apple iPhone 14 Pro की पंच-होल स्क्रीन कर सकती है निराश, जानें वजह

एप्पल नई आईफोन लाइनअप को 7 सितंबर को लॉन्च करेगा। अब तक आई हुई लीक्स के मुताबिक, Apple iPhone 14 Pro और 14 Pro Max में पंच-होल डिस्प्ले दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक, स्क्रीन में सामने एक होल और एक पिल कटआउट मौजूद होगा। Also Read - Apple नए डिजाइन के साथ लॉन्च करेगा iPhone SE 4, इस फोन की तरह दिखेगा हैंडसेट

होल में सेल्फी कैमरा मौजूद होगा और पिल में FaceID का पूरा सिस्टम दिया जाएगा। अब इस पंच-होल स्क्रीन के बारे में एक नई जानकारी आई है, जो शायद इस डिवाइस का इंतजार करने वाले लोगों को पसंद न आए। नई खबर के मुताबिक, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max को इस्तेमाल करते वक्त होल और पिल दोनों एक में मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि इनके बीच में मौजूद स्क्रीन का हिस्सा इस्तेमाल पर बंद रहेगा। Also Read - Apple iPhone 14 Series के टॉप 5 फीचर्स, जो बनाते हैं इसे सबसे खास

MacRumors ने एक टिप्सटर के हवाले से लिखा कि iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max इस्तेमाल के दौरान दो अलग-अलग कटआउट एक सिंगल पिल शेप की तरह नजर आएंगे। खबर के मुताबिक, एप्पल होल और पिल के बीच में मौजूद स्क्रीन के पिक्सल को बंद कर देगा। चूंकि आईफोन में अब OLED पैनल इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से ऐसा करना मुमकिन भी है। एप्पल के इस फैसले की वजह से iPhone 14 Pro और Pro Max यूजर्स को डिवाइस में इस्तेमाल के वक्त एक सिंगल पिल नजर आएगी। Also Read - Apple iPhone 14 Pro मॉडल्स में मिल सकती है 30W फास्ट चार्जिंग, जानें डिटेल

पब्लिकेशन का कहना है कि चीनी सोशल मीडिया पर भी यही जानकारी शेयर की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह लीक Foxconn में काम करने वाले उस कर्मचारी की तरफ से आई है, जिसे आईफोन प्रोडक्शन के बारे में पता है। इसका कहना है कि कंपनी नए iPhone 14 Pro में सिंगल-पिल डिजाइन इस्तेमाल करेगी, जो डिवाइस के इस्तेमाल होने पर नजर आएगी।

हाल ही में आई हुई एक खबर, Apple iPhone 14 Pro मॉडल्स की चार्जिंग स्पीड के बारे में जानकारी देती है। इसके मुताबिक, iPhone 14 Pro और Pro Max में 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक चार्जर ब्रांड ने मीडिया को अर्ली एक्सेस और रिव्यू के लिए नए आईफोन चार्जर भेजने शुरू किए हैं। ये चार्जर 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं।

But it seems that the peak power of the Lightning interface of the iPhone is only 27W (9V 3A), and 14.5V cannot be used.

— DuanRui (@duanrui1205) August 29, 2022