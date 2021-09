गजब हो गया! iPhone 13 की लॉन्चिंग से पहले लीक हो गया iPhone 14, दिखेगा कमाल

Apple iPhone 13 सीरीज की लॉन्चिंग में महज कुछ दिन और रह गए हैं, इस बीच अगले साल के आईफोन यानी iPhone 14 का फर्स्ट लुक सामने आया है। यह लीक जाने माने टिप्स्टर Jon Prosser के हवाले से आई है। जॉन प्रोस्सर के हाथ आईफोन 2022 के कुछ प्लान लगे हैं, जिसे उन्होंने शेयर किया है। प्रोस्सर के द्वारा शेयर किए गए रेंडर से साफ है कि एप्पल अपने फोन में बड़ा बदलाव करने वाली है। लीक के मुताबिक, अगले आईफोन में एप्पल नॉच हटा सकती है और फोन को टाइटेनियम फ्रेम के साथ लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही कंपनी पिछले की ओर नजर आने वाले कैमरा बंप को भी हटा सकती है। Also Read - iPhone 13 सीरीज इस दिन होगी लॉन्च, एप्पल ने किया 'कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग' इवेंट का ऐलान

iPhone 14 में होगा बड़ा बदलाव

जॉन प्रोस्सर ने Zelbo उर्फ @RendersbyIan के साथ कोलैबोरेशन में आईफोन 14 का फर्स्ट लुक जारी किया है। इस रेंडर में पहली चीज जो आपका ध्यान खींजेगी वह फोन से नॉच का गायब होना है। यानी एप्पल आईफोन 14 के साथ नॉच को हटा सकता है और इसकी जगह पर छोटा सा कैमरा दे सकता है। फोन में पंच होल कटआउट वाला डिस्प्ले मिलेगा। हैंडसेट का फ्रेम आईफोन 4 से प्रेरित नजर आएगा, जिसमें गोलाकार वॉल्यूम बटन मिलेगी। Also Read - Phones launching in September: iPhone 13 से लेकर JioPhone Next तक, ये हैं सितम्बर में लॉन्च होने वाले फोन

प्रोस्सर की मानें तो iPhone 14 स्मार्टफोन टाइटेनियम फ्रेम के साथ आएगा। रियर साइड में कैमरा मॉड्यूल को ग्लास की मदद से सपाट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको कोई बंप दिखाई नहीं देगा। एप्पल का लोगो ग्लास के अंदर होगा और रेंडर से साफ है कि हमें इस फोन में कई कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि रेंडर में दिखाए गए कलर कंपनी द्वारा फाइनल नहीं किए गए हैं।

नए आईफोन में भी आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि हमें टाइप-सी पोर्ट या फिर पोर्ट-लेस आईफोन के लिए इंतजार करना होगा। iPhone 14 के रेंडर से साफ है कि इसमें कई सारे बदलाव होने वाले हैं। बता दें कि एप्पल आईफोन 13 के लॉन्च इवेंट का इनवाइट भेज चुका है। इस सीरीज को कंपनी 14 सितंबर को होने वाले इवेंट में लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही इवेंट में एप्पल वॉच 7 सीरीज भी पेज की जा सकती है। इवेंट से पहले आईफोन 14 का फर्स्ट लुक आने से एप्पल फैंस का उत्साह और बढ़ गया है।