Apple अपने अपकमिंग iPhone 14 Series में USB Type C चार्जिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकता है। Android डिवाइसेज की तरह ही iPhones के अपकमिंग मॉडल में यह चार्जिंग फीचर जु़ड़ने वाला है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 14 Pro में Type C चार्जिंग फीचर को स्पॉट किया गया है। अपकमिंग iPhone 14 Pro के बारे में यह जानकारी LeaksApplePro और iDropNews के द्वारा शेयर की ई है।

पिछले दिनों ही एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें iPhone के पहले लॉन्च हो चुके एक मॉडल में USB Type C चार्जिंग जैक का इस्तेमाल करके दिखाया गया था। Apple ने पिछले लॉन्च हुए MacBook को भी USB Type C चार्जिंग फीचर के साथ पेश किया है। ऐसे में Apple का यह कदम तीन कारणों से लिया जा सकता है।

ये हैं मुख्य वजह

Apple द्वारा इस यूनिवर्सल USB Type C चार्जिंग फीचर के इस्तेमाल को लेकर कानूनी दबाब था। यूरोपीयन यूनियन ने यह घोषणा की थी कि वे USB Type C को हर स्मार्टफोन के लिए स्टैंडर्ड बनाने पर विचार कर रहे हैं। यूनियन उन कंपनियों पर जुर्माना भी लगा सकती है, जो इस नियम का उल्लंघन करेगी।

दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि iPhone में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैंडर्ड पोर्ट के मुकाबले USB Type C ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। Apple के लेटेस्ट लॉन्च हुए iPhone 13 Pro Max मॉडल में UFS 2.0 का सपोर्ट मिलता है। जबकि Type C के साथ आने वाले फोन में UFS 3.0 का सपोर्ट मिल सकता है। Apple के अपकमिंग डिवाइसेज में USB Type C चार्जिंग फीचर लाने का तीसरा कारण यह भी हो सकता है, कि कंपनी पर्यावरण को लेकर काफी सजग है। यही कारण है कि कंपनी ने अपने डिवाइस के साथ चार्जिंग अडेप्टर देना बंद कर दिया है।

Apple iPhone 14 लाइन-अप से जुड़ी एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपने अपकमिंग सीरीज के साथ iPhone 14 Mini को लॉन्च नहीं करेगी। iPhone 13 Mini कंपनी का आखिरी डिवाइस था, जो Mini टैग के साथ पेश हुआ है। मशहूर टिप्स्टर जॉन प्रॉसर ने ट्वीट करके बताया कि iPhone 14 Mini को लॉन्च नहीं किया जाएगा। वहीं, मिंग-ची कुओ ने भी बताया था कि 2022 में कंपनी 5.4 इंच वाले iPhone को लॉन्च नहीं करेगी।