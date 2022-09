Apple Far Out Event आज यानी 7 सितंबर को होने वाला है। इस इवेंट में कंपनी कई बड़े प्रोडक्ट से पर्दा उठाने वाली है। iPhone 14 Series के साथ-साथ कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन स्मार्ट वॉच भी लान्च करेगा। बता दें कि iPhone 14 Series के तहत कई हैंडसेट आएंगे। इसमें iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max और iPhone 14 Pro Max शामिल हैं। साथ ही एप्पल Apple Watch Series 8, Watch Pro और AirPods Pro 2 भी पेश करेगा। इस इवेंट को कब और कहां लाइव देख पाएंगे और इसकी सभी डिटेल जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Apple को बिना चार्जर आईफोन बेचना पड़ा महंगा, ब्राजील सरकार ने लगाया 18 करोड़ का जुर्माना

Apple iPhone 14 Series Launch Event कहां देख पाएंगे लाइव?

Apple Far Out Event आज रात 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इस इवेंट को Apple के YouTube Channel पर या फिर कंपनी के इवेंट पेज पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके अलावा इवेंट को Apple TV पर भी देखा जा सकता है। Also Read - Apple Event कल, iPhone 14 Series समेत ये प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च, जानें हर डिटेल

इसमें कंपनी iPhone 14 series लॉन्च करेगी। खबरों के अनुसार, कंपनी इस सीरीज के तहत iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max फोन ला सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट जेनरेशन स्मार्ट वॉच Apple Watch Series 8 और Watch Pro को भी पेश किया जाएगा। साथ ही इस इवेंट में Apple AirPods Pro 2 से भी पर्दा उठेगा। Also Read - Apple iPhone 14 Pro का एक वीडियो आया सामने, देखें डिस्प्ले के नए नॉच सेटअप का 'जादू'

iPhone 14 Series में मिलेंगे ये स्पेसिफिकेशन

लॉन्चिंग से पहले ही सीरीज के खास स्पेसिफिकेशन के बारे में खुलासा हो गया है। Apple iPhone 14 series के तहत आने वाले iPhone 14 और iPhone 14 Max को एक ही डिजाइन के साथ लाया जाएगा। वहीं, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max को एक डिजाइन और कई समान फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

कुछ समय पहले आई लीक की मानें तो iPhone 14 Pro में 2 कटआउट मिलेंगे। iPhone 14 और iPhone 14 Pro में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। वहीं, iPhone 14 Pro Max और iPhone 14 Max में 6.7 इंच की स्क्रीन मिलने की उम्मीद है। iPhone 14 को Apple A15 Bionic चिपसेट के साथ लाया जाएगा।

iPhone 14 Pro में लेटेस्ट Apple A16 Bionic चिपसेट मिल सकता है। iPhone 14 series को कंपनी 30W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ ला सकती है। इस सीरीज में 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलने की उम्मीद है।

Apple Watch Series 8 और Watch Pro के फीचर्स

Apple Watch Series 8 को नए रेड कलर ऑप्शन में लाया जा सकता है। इस सीरीज के स्मार्ट वॉच को 2 साइज 41mm और 45mm ऑप्शन में लाया जा सकता है। इनमें बुखार मापने के लिए सेंसर मिलने की उम्मीद है।

हाल में आए रेंडर के अनुसार, अपकमिंग Apple Watch Pro में एक बटन मिल सकती है। Watch Pro में satellite communication फीचर दिया जा सकता है। इसमें 47mm का फ्लैट डिस्प्ले मिल सकता है।

Apple AirPods Pro 2 specifications

AirPods Pro 2 को इन-ईयर डिजाइन के साथ लाया जाएगा। इसमें active noise cancellation (ANC) फीचर मिलेगा। चार्जिंग केस MagSafe वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। नेक्स्ट जेनरेशन Pro earbuds में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल सकता है। इन सभी प्रोडक्ट की कीमत और सटीक फीचर्स तो लॉन्चिंग के समय ही पता चलेंगे।