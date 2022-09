Apple iPhone 14 की कीमत ने उड़ाए होश, जानें 6 करोड़ रुपये महीना क्यों हुआ दाम

Apple ने 7 सितंबर को नई iPhone 14 लाइनअप पेश की, जिसकी शुरुआत भारत में 79,990 रुपये और US में 799 डॉलर से हो रही है। मगर एप्पल के आधिकारिक US स्टोर पर Apple iPhone 14 कुछ समय के लिए 6.18 करोड़ रुपये महीना या फिर 777,777 डॉलर प्रति महीना कीमत पर बिक रहा था। Also Read - Apple iPhone में आप हटा पाएंगे सिक्योरिटी अपडेट, जानें फायदे, नुकसान और तरीका

इतना ही नहीं Apple iPhone 14 Pro, iPhone 13 और iPhone SE भी इसी कीमत पर लिस्ट थे। यह एप्पल की US वेबसाइट पर एक बग की वजह से हुआ था, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। इसे सबसे पहले 9to5Mac ने देखा था। Also Read - Apple iPhone 14 की मरम्मत पड़ेगी बहुत महंगी, बैटरी कीमत हुई 43% ज्यादा

Apple iPhone 14 की कीमत

Apple iPhone 14 का 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट 79,900 रुपये का है। इसका 256GB स्टोरेज वेरिएंट 89,900 रुपये का है और 512GB स्टोरेज वेरिएंट 1,09,900 रुपये का है। Also Read - इन iPhone मॉडल्स पर नहीं मिलेंगे Apple iOS 16 के कुछ खास फीचर्स

Apple iPhone 14 Plus का 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट 89,900 रुपये का है। इसका 256GB स्टोरेज वेरिएंट 99,900 रुपये का है और 512GB स्टोरेज वेरिएंट 1,19,900 रुपये का है।

Apple iPhone 14 Pro का 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट 1,29,900 रुपये का है। इसका 256GB स्टोरेज वेरिएंट 1,39,900 रुपये का है, 512GB स्टोरेज वेरिएंट 1,59,900 रुपये का है और 1TB स्टोरेज वेरिएंट 1,79,900 रुपये का है।

Apple iPhone 14 Pro Max का 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट 1,39,900 रुपये का है। इसका 256GB स्टोरेज वेरिएंट 1,49,900 रुपये का है, 512GB स्टोरेज वेरिएंट 1,69,900 रुपये का है और 1TB स्टोरेज वेरिएंट 1,89,900 रुपये का है।

Apple iPhone 14 और 14 Plus में पिछले साल का A15 Bionic Chip मिलता है, जबकि नया वाला A16 Bionic Chip सिर्फ Apple iPhone 14 Pro और 14 Pro Max में मिलता है। प्रो मॉडल्स में नया 48MP प्राइमरी कैमरा मिलता है और इसमें पिल-शेप स्क्रीन कटआउट भी मौजूद है, जो Dynamic Island फीचर के साथ आता है।

नई iPhone 14 Series के लॉन्च के साथ ही कंपनी की वेबसाइट से iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max गायब हो गए हैं। एप्पल इंडिया साइट पर अब iPhone 12, iPhone SE, iPhone 13, iPhone 14/ 14 Plus और iPhone 14 Pro/ 14 Pro Max डिवाइस मौजूद हैं। पिछले साल के आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स स्मार्टफोन खरीदने के लिए कस्टमर्स को फ्लिपकार्ट या अमेजन इंडिया का रुख करना होगा।