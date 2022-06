Apple iPhone यूजर्स को सबसे ज्यादा बैटरी की समस्या से जूझना पड़ता है। अपकमिंग आईफोन में पिछली सीरीज के मुकाबले बड़ी बैटरी मिल सकती है। सामने आई एक लीक के मुताबिक, iPhone 14 सीरीज के सभी मॉडल में ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी मिल सकती है। हालांकि, इसकी बैटरी Android स्मार्टफोन के मुकाबले कम होगी, लेकिन यूजर को अपकमिंग सीरीज में बैटरी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। Also Read - iPhone 14 सीरीज में मिलेगा पहले से बेहतर सेल्फी कैमरा, लीक वीडियो में दिखी चारों मॉडल्स की झलक

पहले भी आईफोन 14 सीरीज (Apple iPhone 14 Series) के बारे में जानकारी आई थी, जिसमें अपकमिंग सीरीज में बड़ी बैटरी दिए जाने की खबर सामने आई थी। नई लीक में iPhone 14 Series के सभी मॉडल की बैटरी कैपेसिटी का पता चला है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Baidu पर एक टिप्स्टर ने अपकमिंग iPhone 14 सीरीज की बैटरी डिटेल शेयर की है।

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

Hmmm pic.twitter.com/Rywrb77EBk

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) June 22, 2022