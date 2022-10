Apple iPhone 15 Series में USB Type C चार्जिंग फीचर देगा। EU (यूरोपियन यूनियन) के फैसले के बाद कंपनी अपने अपकमिंग आईफोन सीरीज में लाइटनिंग पोर्ट (Lightning Port) की जगह USB Type C चार्जिंग फीचर इस्तेमाल करेगी। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी यूरोप के अलावा अन्य बाजार में भी Type C वाले आईफोन की उतारेगी। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसके बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। Also Read - ये क्या! अब प्रेगनेंसी की जानकारी दे रही है Apple Watch, महिला को मेडिकल टेस्ट से पहले दिए संकेत

ब्लूमबर्ग (Bloomberg) की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 15 में USB Type C चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने अपने सभी डिवाइसेज को USB Type C चार्जिंग पोर्ट में शिफ्ट करना शुरू किया है। Apple का यह फैसला यूरोपियन यूनियन द्वारा एक टाइप के चार्जिंग पोर्ट वाले सख्त नियम के बाद आया है। हालांकि, एप्पल ने यूरोपियन यूनियन के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि इस तरह की पाबंदी यूरोप के अलावा ग्लोबल कंज्यूमर्स को हानी पहुंचा सकता है। Also Read - Apple iPhone SE 4 की अहम जानकारी लीक, LCD डिस्प्ले के साथ ग्लोबल मार्केट में ले सकता है एंट्री

अन्य डिवाइस भी होंगे USB Type C में अपग्रेड!

पहले से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि iPhone 15 सीरीज से एप्पल USB Type C का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा iPad को भी USB Type C चार्जिंग फीचर के साथ अपग्रेड किया जाएगा। यही नहीं, कंपनी के AirPods, Magic Keayboard, Magic Mouse और Magic Trackpad को भी USB Type C के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। Also Read - A14 Bionic Chip, 12MP + 12MP बैक कैमरा , 12MP सेल्फी कैमरा वाले Apple iPhone 12 पर जबरदस्त ऑफर, Amazon Sale में मिल रहा Discount

रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल अपने डिवाइसेज के चार्जिंग फीचर में और बड़ा बदलाव कर सकता है। कंपनी के अपकमिंग iPhone के साथ-साथ iPad में भी वायरलेस चार्जिंग फीचर मिल सकता है।

भारत में भी उठ रही सिंगल चार्जर की मांग

यूरोपियन यूनियन के बाद अन्य देशों में भी सिंगल चार्जर की मांग तेज हो गई है। भारत में भी इंडस्ट्री बॉडी, सरकार और डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के बीच सिंगल चार्जर पॉलिसी को लेकर कई बार प्राइवेट मीटिंग हो चुकी है। सरकार लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, वियरेबल्स के लिए सिंगल चार्जर पॉलिसी को लेकर एक्सपर्ट्स की राय ले रही है। पिछले दिनों इस मुद्दे पर हुई मीटिंग के बाद HP और Dell जैसी कंपनियों ने इसका विरोध दर्ज किया था। हालांकि, स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने सिंगल चार्जर पॉलिसी का समर्थन किया है। इस समय बाजार में लॉन्च होने वाले 80 प्रतिशत स्मार्टफोन USB Type C चार्जिंग के साथ आते हैं। वहीं, कई ब्रांड्स के लैपटॉप में भी USB Type C चार्जिंग फीचर मिलता है। ऐसे में सरकार भारत में भी सिंगल चार्जर पॉलिसी पर मुहर लगा सकती है।