Apple iPhone के एक नए बग का पता चला है, जो रेंडमली iMessage और Facetime को डिएक्टिवेट कर देता है। कई यूजर्स ने ट्विटर पर आईफोन के इस बग को रिपोर्ट किया है। यूजर्स का कहना है कि e-SIM इस्तेमाल करते समय उनको यह समस्या आई है। खास तौर पर यह दिक्कत नए आईफोन अपडेट के बाद यूजर्स फेस कर रहे हैं। इस बग की वजह से iPhone के iMessage और Facetime में फोन नंबर डिएक्टिवेट हो जाता है। बग की वजह से यूजर्स अपने डिवाइस से लिंक फोन नंबर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। Also Read - How to Block Spam Call on iPhone: चुटकियों में मिलेगा स्पैम कॉल से छुटकारा, जानें कैसे

iPhone के इस बग के बारे में सबसे पहले Bloomberg के मार्क गुरमान ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया। जिसके बाद कई और यूजर्स ने गुरमान के इस पोस्ट पर कमेंट किए हैं। गुरमान ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्हें US के टेलीकॉम ऑपरेटर T-Mobile के e-SIM के साथ यह दिक्कत देखने को मिली है। हालांकि, कई Verizon यूजर्स ने भी e-SIM इस्तेमाल करने पर आई इस दिक्कत को रिपोर्ट किया है। Also Read - Apple iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में मिलेगा बड़ा डिस्प्ले! जानें कितना होगा स्क्रीन साइज

There is a very nasty iPhone and @TMobile bug where iMessage and FaceTime for a device’s phone number will randomly deactivate and there is no way to reactivate it. The only solution that worked for me is getting a new physical SIM card. An extremely disappointing issue. Also Read - Apple iOS 15.5 अपडेट के साथ जोड़ेगा पुराना फीचर! प्लेबैक स्पीड कर सकेंगे एडजस्ट

— Mark Gurman (@markgurman) May 19, 2022