दिव्यांग जन के लिए Apple ने पेश किए नए iPhone फीचर्स, जानें क्या होगा खास

Apple अगले महीने (जून 2022) WWDC इवेंट होस्ट कर सकता है, जहां यह आईफोन और दूसरे प्रोडक्ट्स के नए ऑपरेटिंग सिस्टम पेश करेगा। कंपनी ने लॉन्च से पहले ही सॉफ्टवेयर के नए वर्जन के कुछ खास फीचर्स से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर में Door Detection, Apple Watch Mirroring और Live Captions जैसे फीचर जोड़े जाएंगे।

एप्पल का कहना है कि ये नए फीचर्स आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच और मैक पर इसी साल आएंगे। कंपनी का दावा है कि इन फीचर्स के साथ दिव्यांग यूजर्स भी एप्पल के प्रोडक्ट्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Apple Watch Mirroring: WatchOS

नए सॉफ्टवेयर के साथ Apple Watch को एक नया 'Mirroring' फीचर मिलेगा। इसके साथ यह डिवाइस पहले से ज्यादा ऐक्सेसिबल हो जाएगा, खासतौर पर दिव्यांग जनों के लिए। इसके जरिए यूजर्स वॉच को iPhone के वॉइस कंट्रोल और स्विच कंट्रोल की मदद से इस्तेमाल कर पाएंगे।

इसके साथ Apple Watch में नए Quick Action फीचर जोड़े जाएंगे। इनमें डबल-पिन्च जेस्चर की मदद से कॉल उठाना और एंड करना, नोटिफिकेशन को हटाना, फोटो क्लिक करना, मीडिया को प्ले/पॉज करना और वर्कआउट को कंट्रोल करने जैसे फंक्शन शामिल होंगे।

Live Captions: iOS, iPadOS, MacOS

एप्पल सॉफ्टवेयर के नए वर्जन में Live Captions जोड़े जाएंगे। इसकी मदद से जिन यूजर्स को सुनने में दिक्कत होती है, उनके लिए आसानी हो जाएगी। Live Captions किसी भी ऑडियो को रियल टाइम में स्क्रीन पर लिख देते हैं। यह फीचर FaceTime, सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के साथ आपसी बातचीत को भी सपोर्ट करेगा।

Door Detection: iOS और iPadOS

Apple iOS 16 और iPadOS 16 में Door Detection फीचर होगा। यह फीचर उन यूजर्स के काम आएगा, जो देख नहीं सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह फीचर दरवाजे का पता लगा सकता है। यह यूजर्स के लिए किसी नई या अंजान जगह पर दरवाजे की लोकेशन ढूंढ कर बता सकता है। साथ ही यह दरवाजे से आपकी दूरी, दरवाजा खुला है या बंद, अगर बंद है तो यह धक्का देने पर खुलेगा या खींचने पर, इस तरह की जानकारी भी दे सकता है।

इन फीचर्स के अलावा Apple Voice Over को 20 नई भाषाओं का सपोर्ट मिला है। इस लिस्ट में Arabic (World), Basque, Bengali, Bhojpuri, Bulgarian, Catalan, Croatian, Farsi, French (Belgium), Galician, Kannada, Malay, Mandarin (Liaoning, Shaanxi, Sichuan), Marathi, Shanghainese (China), Spanish (Chile), Slovenian, Tamil, Telugu, Ukrainian, Valencian और Vietnamese भाषाएं शामिल हैं।