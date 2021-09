एप्पल ने चुपचाप हटा दिया iPhone SE का 256GB मॉडल, जानें इसके पीछे की वजह

एप्पल नई आईफोन लाइनअप के लॉन्च के साथ ही अपने पुराने कैटेलॉग में फेर-बदल करता है। कंपनी ने मंगलवार, 14 सितम्बर को एक ऑनलाइन इवेंट पर अपनी नई आईफोन 13 लाइनअप लॉन्च की और इसके साथ ही iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max के साथ iPhone XR को अपने स्टोर से हटा दिया। अब यह पता चला है कि कंपनी ने चुपचाप से iPhone SE (2020) का 256GB स्टोरेज मॉडल भी हटा दिया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - एप्पल ने अपने इंडिया स्टोर से हटाया iPhone XR, मगर आप अभी भी खरीद सकते हैं इसे

Apple ने हटा दिया iPhone SE के 256GB मॉडल को

एप्पल ने अपने ऑनलाइन स्टोर से iPhone SE के 256GB मॉडल को हटा दिया है। सबसे पहले इसे MacRumours ने देखा। इस वक्त आप एप्पल के इंडिया स्टोर पर भी सिर्फ iPhone SE के 64GB और 128GB वेरिएंट खरीद सकते हैं। इनकी कीमत 39,900 रुपये और 44,900 रुपये है।

मौजूदा iPhone SE मॉडल अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। एप्पल एनालिस्ट Ming-Chi Kuo के मुताबिक एप्पल ‌iPhone SE‌ को साल 2022 के पहले हाफ में रिफ्रेश करने वाला है। इसलिए कंपनी का iPhone SE के 256GB वेरिएंट को हटा देना नए मॉडल के आने की निशानी हो सकती है।

अगर आप अभी भी iPhone SE के 256GB मॉडल को खरीदना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से इसे खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर यह डिवाइस 47,999 रुपये की कीमत पर मौजूद है। लेकिन इस स्पेशल एडिशन आईफोन पर इतना पैसा खर्च करने से बेहतर है कि आप iPhone 11 खरीद लें, जिसका बेस मॉडल इस वक्त 51,999 रुपये का बिक रहा है। सेल पर आप इस डिवाइस को 48,000 रुपये के अन्दर पा सकते हैं।

iOS 15 update

आईफोन 13 सीरीज के लॉन्च के बाद एप्पल ने iPhone यूजर्स के लिए अनाउंसमेंट किया कि एलिजिबल आईफोन और आईपैड मॉडल नए iOS 15 सॉफ्टवेयर को 20 सितम्बर से डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि यह अपडेट iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1st generation), iPhone SE (2nd generation) और iPod touch (7th generation) पर आएगी।