Apple iPhone SE (2022) आएगा A14 के साथ, लॉन्च डेट सेट होगी जनवरी से जून के बीच

Apple iPhone SE (2022) का बहुत सारे एप्पल यूजर इंतजार कर रहे हैं। यह डिवाइस एप्पल का तीसरा Special Edition iPhone होगा। एक नई खबर इस फोन की लॉन्च विंडो के बारे में जानकारी देती है। Macrumours के मुताबिक, iPhone SE (2022) या iPhone SE 3 साल 2022 के पहले हाफ में लॉन्च होगा। इसका मतलब एप्पल इस डिवाइस को अगले साल जनवरी से जून के बीच उतारेगा।

एप्पल ने इससे पहले स्पेशल एडिशन वाला आईफोन 2020 में उतारा था। यह iPhone SE (2020) या iPhone SE 2 के नाम से जाना जाता है। यह फोन A13 Bionic चिप से लैस है जो इसे एप्पल iPhone 11 सीरीज के साथ में खड़ा कर देता है। यह डिवाइस iPhone 8 की बॉडी में नए सॉफ्टवेयर, नए प्रोसेसर और नए कैमरा सिस्टम के साथ आता है। iPhone SE (2022) इसी का सक्सेसर होगा। आइए देख लेते हैं कि हम iPhone SE 3 के बारे में क्या-क्या जानते हैं।

Apple iPhone SE (2022)

एप्पल का नया स्पेशल एडिशन आईफोन A14 Bionic चिप से लैस होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि iPhone SE (2020) A13 Bionic चिप के साथ आता है। Macrumours की रिपोर्ट के मुताबिक भी नया iPhone SE एप्पल के A14 चिप से ही लैस होगा। यह प्रोसेसर इस डिवाइस को iPhone 12 सीरीज और लेटेस्ट iPad Air के साथ में खड़ा कर देगा। रिपोर्ट यह भी कहती है कि एप्पल Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) की सब्सिडियरी Xintec से इस चिप के कम्पोनेंट के बारे में बात कर रहा है।

Xintec ने ही iPhone SE के पिछले मॉडल्स के लिए चिप के कम्पोनेंट प्रोवाइड कराए थे। iPhone SE (2022) में iPhone 12 वाले A14 Bionic चिप होने का मतलब है कि यह डिवाइस 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। एप्पल एनालिस्ट Ming-Chi Kuo का कहना है कि iPhone SE (2022) की यह खूबी इस फोन को एप्पल का सबसे सस्ता 5G डिवाइस बना देगी।

Ming-Chi Kuo ने ही इससे पहले बताया था कि नया iPhone SE मॉडल पहले से बेहतर प्रोसेसर के साथ आएगा और यह एप्पल का सबसे सस्ता 5G डिवाइस होगा। एनालिस्ट ने ये भी कहा था कि डिजाइन के मामले में यह फोन मौजूदा iPhone SE (2020) जैसा ही होगा।