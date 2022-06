Apple इस साल होने वाले अपने एनुअल प्रोग्राम WWDC 2022 के लिए तैयार है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार के WWDC (Worldwide Developers Conference) में एप्पल अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च कर सकता है। इस रिपोर्ट का सोर्स एक ट्वीट है, जिसे ब्लॉगर Robert Scoble ने किया है। Also Read - मोबाइल यूजर्स के लिए 1 जून से बदल रहे कई नियम, अब इन सुविधाओं का नहीं उठा पाएंगे लाभ

उन ट्वीट थ्रेड्स के लास्ट में ये भी बताया गया है कि Apple से इस अपकमिंग इवेंट में किन-किन चीजों का ऐलान किया जा सकता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक के साथ एक बातचीत में स्कोबल ने बताया कि एप्पल का अपकमिंग इवेंट अब तक का सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है।

सर्च इंजन के बारे में बात करते हुए स्कोबल ने बताया कि अगले हफ्ते होने वाले WWDC में तो एप्पल सर्च इंजन लॉन्च नहीं करेगा लेकिन जनवरी में कर सकता है।

Apple’s WWDC will be the first of three different events that Apple is preparing for the next year introducing the world to augmented reality (a new form that we haven’t seen yet).

Thread:

— Robert Scoble (@Scobleizer) May 28, 2022