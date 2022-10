Apple के iPad Pro मॉडल्स की लॉन्चिंग काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है। फिलहाल कंपनी ने लॉन्च डेट साफ नहीं की है, लेकिन लीक्स में फाइनली लॉन्च डेट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। लीक की मानें, तो कंपनी आज 18 अक्टूबर को अपने नए iPad Pro मॉडल्स लॉन्च करने वाली है। बता दें, पुरानी लीक में सामने आया था कि कंपनी इस लॉन्च के लिए किसी प्रकार के इवेंट का आयोजन नहीं करने वाली। कंपनी नए प्रोडक्ट्स को सॉफ्ट लॉन्च के साथ पेश करेगी, जिसमें प्रोडक्ट्स से जुड़े फीचर्स प्रेस रिलीज के जरिए रिवील किए जाएंगे। Also Read - Apple iPad Pro 2022 जल्द होगा ग्लोबली लॉन्च, मिल सकती है पावरफुल M2 चिपसेट

Bloomberg पब्लिकेशन के Mark Gurman ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि Apple कंपनी आज 18 अक्टूबर को अपने नए iPad Pro मॉडल्स लॉन्च करने वाली है। Also Read - नए iPad और iPad Pro की लॉन्च डेट लीक, इन खूबियों से होंगे लैस

In case it wasn’t obvious with the “days away” wording from Saturday, the launch should be tomorrow. https://t.co/moc5PU8hLk

— Mark Gurman (@markgurman) October 17, 2022