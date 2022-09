Apple ने हाल ही में Far Out इवेंट के दौरान अपनी नई iPhone 14 सीरीज लॉन्च की थी। इस सीरीज में iPhone 14, iPhone 14 Plus, iphone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max शामिल हैं। वहीं, आईफोन 14 सीरीज लॉन्च के बाद खबरे हैं कि अगले महीने एक अन्य बड़ा लॉन्च इवेंट का आयोजन करेगी। इस इवेंट में iPad Pro, iPad 10 और MacBook लैपटॉप्स को पेश किया जा सकता है। हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट में अलग ही जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट की मानें, तो एप्पल कंपनी अक्टूबर महीने में किसी प्रकार का लॉन्च इवेंट आयोजित नहीं करने वाली। आइए जानते हैं डिटेल्स। Also Read - 9 साल की भारतीय लड़की ने बना दिया iOS ऐप, Apple CEO Tim Cook ने की तारीफ

Bloomberg के Mark Gurman ने अपने न्यूजलेटर में जानकारी दी है कि Apple साल 2022 में लॉन्च होने वाले अन्य प्रोडक्ट्स को प्रेस रिलीज के जरिए पेश करेगा। इसके अलावा, इन प्रोडक्ट्स की जानकारी वेबसाइट पर लिस्ट कर दी जाएगी। साथ ही प्रेस के कुछ सदस्यों के लिए प्रेस ब्रिफिंग का आयोजन किया जाएगा। Also Read - Apple जल्द बाजार में उतारेगा 'मेड इन इंडिया' iPhone 14, प्रोडक्शन शुरू

पहले कहा जा रहा था कि iPhone 14 सीरीज लॉन्च के बाद कंपनी एक अन्य इवेंट का आयोजन करेगी, जिसमें iPad Pro मॉडल्स के साथ नया Mac मॉडल्स पेश किए जा सकते थे। Also Read - Apple iPhone 15 Pro Max की जगह Ultra वेरिएंट दमदार फीचर्स के साथ अगले साल होगा लॉन्च! जानें संभावित कीमत

iPad मॉडल्स में मिल सकते हैं ये फीचर्स

नई Mac Mini को लेकर लीक्स में सामने आ चुका है कि यह M2 चिप और अघोषित M2 Pro चिप से लैस होगा। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि MacBook Pro मॉडल्स भी M2 चिप से लैस हो सकता है। इसके अलावा, iPad Pro 11 में 11 इंच का डिस्प्ले और iPad Pro में 12.9 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। साथ ही इसमें stylus का सपोर्ट भी मिल सकता है।

लीक के मुताबिक, iPad 10th-Generation कंपनी का एंट्री-लेवल पैड होगा। आईपैड A14 Bionic chip और 5G कनेक्टिविटी से लैस होगा। इसका डिस्प्ले पिछले मॉडल्स की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा। चार्जिंग के लिए इस iPad में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, इसमें 3.5mm हेडफोन जैक भी मिलेगा। यह पुराने मॉडल की तुलना में थोड़ा पतला होगा।

पुरानी लीक में इसके रेंडर इमेज लीक हुए थे। लीक रेंडर्स के मुताबिक, iPad (10th Gen) का डिजाइन काफी अलग होगा। अपकमिंग टैबलेट में फ्लैट एज दिए जा सकते हैं, जो पिछले किसी मॉडल में देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा इसमें Touch ID होम बटन और कनेक्टिविटी के लिए USB Type C पोर्ट भी मिल सकता है। इसके बैक में सिंगल कैमरा और LED फ्लैश मिलेगा। इस टैबलेट में 12MP का कैमरा दिए जाने की उम्मीद है।

एंट्री-लेवल iPad के अलावा, iPad Pro M2 की बात करें तो यह प्रीमियर पैड होगा। इसमें कंपनी ने M2 चिप दी होगी। फिलहाल, यह सामने नहीं आया है कि इस आईपैड का डिस्प्ले साइज क्या होगा। ऐप्पल ने iPad Pro मॉडल्स को 11 इंच और 12.9 इंच डिस्प्ले साइज में लॉन्च किया हुआ है।