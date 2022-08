इस महीने के शुरू में एक खबर आई थी कि एप्पल iPhone 14 के लिए पहली बार Made-in-China मॉडल के साथ Made-in-India मॉडल का भी प्रोडक्शन लगभग एक ही टाइम पर शुरू करेगा। अब एक नई खबर इस टाइमलाइन के लिए थोड़ी क्लैरिटी लेकर आती है। Also Read - Google जमा करता है यूजर्स का सबसे ज्यादा डेटा, Apple रखता है प्राइवसी का ख्याल

ब्लूमबर्ग न्यूज की खबर के मुताबिक, एप्पल भारत में iPhone 14 को बनाने का प्लान बना रहा है और यह प्रोडक्शन नए आईफोन की चीन में रिलीज के दो महीने बाद शुरू होगा। 2 महीने का फर्क भी भारत के लिए एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे पहले एप्पल यहां पर नए आईफोन का प्रोडक्शन रिलीज के एक दो क्वार्टर के बाद शुरू करता है।

इस साल नई आईफोन सीरीज का ग्लोबल लॉन्च सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। इसका मतलब है कि भारत में Made-in-India आईफोन का प्रोडक्शन नवंबर के अंत या दिसंबर में शुरू हो सकता है।

एप्पल लंबे वक्त से भारत में आईफोन बना रहा है, लेकिन नए मॉडल का प्रोडक्शन यहां पर हमेशा देरी से शुरू होता है। कंपनी सबसे पहले चीन में अपने नए iPhone बनाना शुरू करती है, जिसके काफी लंबे वक्त के बाद यह भारत में बनना शुरू होता है। मगर इस बार यह बदल सकता है। जाने माने ऐनलिस्ट Ming-Chi Kuo ने इस महीने कहा था कि एप्पल इस बार iPhone 14 के लिए Made-in-China मॉडल के साथ Made-in-India मॉडल का भी प्रोडक्शन लगभग एक ही समय पर शुरू करेगा।

In the short term, India’s iPhone capacities/shipments still have a considerable gap with China, but it’s an important milestone for Apple in building a non-Chinese iPhone production site.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 5, 2022