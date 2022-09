Apple iPhone में आप हटा पाएंगे सिक्योरिटी अपडेट, जानें फायदे, नुकसान और तरीका

Apple ने इस साल जून में अनाउंस किया था कि यह आईफोन, आईपैड और मैक के लिए एक Rapid Security Response नाम का एक नया सिक्योरिटी टूल लेकर आएगा। इसके जरिए यूजर्स अपने डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट किए बिना ही सिक्योरिटी अपडेट को इंस्टॉल कर पाएंगे। अब कंपनी के नए सपोर्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक, आईफोन यूजर्स Rapid Security Response के जरिए इंस्टॉल किए हुए सिक्योरिटी अपडेट को हटा भी पाएंगे। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Flipkart Sale: सस्ते मिलेंगे ये Apple iPhone, 30000 रुपये से कम में खरीद पाएंगे iPhone 11

मौजूदा वक्त में एप्पल यूजर्स को सिक्योरिटी अपडेट OS अपडेट के साथ मिलते हैं। कंपनी के नए Rapid Security Response के साथ यूजर्स को सिक्योरिटी अपडेट बिना OS अपडेट के ही मिल सकते हैं। मगर एक नई खबर के मुताबिक, आप आईफोन में इस सिस्टम के जरिए इंस्टॉल किए हुए सिक्योरिटी अपडेट को हटा भी सकते हैं।

Aaron नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के सपोर्ट डॉक्यूमेंट में Rapid Security Response के जरिए इंस्टॉल किए हुए अपडेट को हटाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए यूजर्स को आईफोन के Settings ऐप को खोलना होगा और यहां पर मौजूद General ऑप्शन पर टैप करके About सेक्शन में जाना होगा। यहां पर आप iOS वर्जन में जाकर 'Remove Security Update' ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।

So it seems like the Rapid Security Responses are removable until they are baked into the next iOS update. pic.twitter.com/xAcHCHuIPS

— Aaron (@aaronp613) September 12, 2022