एप्पल 30 अक्टूबर को लॉन्च करेगा न्यू iPads और MacBook, कंपनी ने भेजने शुरू किए इनवाइट

अमेरिका की दिग्ग्ज कंपनी एप्पल ने पिछले महीने सितंबर में नए iPhone लॉन्च किए थे। iPhone के लॉन्च से पहले उम्मीद की जा रही थी कि एप्पल इस इवेंट में 2018 iPad और न्यू मैकबुक एयर को भी लॉन्च करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब कंपनी ने 30 अक्टूबर को होने वाले इवेंट के लिए मीडिया इनवाइट भेजने शुरू कर दिए हैं। यह इवेंट न्यू यॉर्क में होगा।

MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक यह इवेंट Howard Gilman Opera House के Brooklyn Academy of Music में आयोजित होगा। भारतीय समयअनुसार यह इवेंट 7:30 PM पर शुरू होगा। कंपनी ने इनवाइट में अलग-अलग साइज के एप्पल लोगो दिए हुए हैं। सभी इनवाइट की टैगलाइन "There's more in the making" है। कंपनी इस इवेंट में रिफ्रेश्ड मैक और न्यू आई प्रो के साथ ऐसे डिवाइस लॉन्च करेंगी जिन्हें पिछले कुछ सालों में अपडेट नहीं किया गया है।

इंटरनेट पर लीक हो रही खबरों के मुताबिक अपकमिंग iPad Pro में होम बटन को रिमूव किया जा सकता है। इसमें iPhone X जैसा डिजाइन दिया जा सकता है जिसमें स्लिमर बेजल्स, फेसआईडी के लिए TrueDepth कैमरा जैसे फीचर शामिल हैं। कंपनी आईपैड में एलसीडी डिस्प्ले पैनल को दे सकती है।

खबरों के मुताबिक कंपनी डिवाइस में ऑडियो सॉकेट को हटा सकती है, इसके अलावा लाइटनिंग पोर्ट के लिए यूएसबी टाइप सी दिया जा सकता है। एप्पल न्यू मैकबुक को 12इंच में लॉन्च कर सकती है, जो रेटिना डिस्प्ले के साथ आ सकती है। ये लो कॉस्ट नोटबुक हो सकती है।