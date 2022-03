एप्पल की सेवाएं कुछ देर के लिए हुई ठप, यूजर्स परेशान

Apple की क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कल 12PM ET (रात 9:30 बजे) ठप हो गई थी, जिसे आधी रात को ठीक कर लिया गया। यूजर्स को एप्पल की क्लाउड बेस्ड सर्विस में लॉग-इन करने में दिक्कत आ रही थी। Apple की क्लाउड बेस्ड सर्विसेज Apple Maps, iCloud Mail, iCloud Keychain, App Store, Apple Music, Apple TV Plus और Podcasts को यूजर्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, कंपनी ने इन सर्विसेज को लगभग 3:45PM ET (सुबह 1:15 बजे) तक रीस्टोर कर लिया। अब तक कंपनी की तरफ से सर्विस डाउन को लेकर किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। Also Read - iOS 15.4 Update के बाद iPhone की बैटरी जल्द हो रही खत्म, यूजर्स ने किया रिपोर्ट

Downdetector के मुताबिक, रात 9:30 बजे (12PM ET) के करीब एप्पल की सर्विसेज में यह आउटेज देखने को मिला था। The Verge की रिपोर्ट के मुताबिक, iMessage की सर्विसेज एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी। हालांकि, इसकी वजह से सभी यूजर्स प्रभावित नहीं हुए थे। कुछ यूजर्स को सर्विस एक्सेस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple का कॉर्पोरेट और रिटेल सिस्टम भी इस आउटेज की वजह से डाउन हो गया था। इसके अलावा Apple का डेवलपर स्टेटस पेज भी आउटेज की वजह से डाउन रहा था। एप्पल सिस्टम डेवलपर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस आउटेज के बारे में ट्वीट किया गया।

Looks like Apple is experiencing a big outage with many services and websites including https://t.co/uU7r7GgOgo, https://t.co/8OocSchDpb, and others — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) March 21, 2022

सर्विसेज हुई रीस्टोर

फिलहाल Apple के स्टेटस पेज में सभी सर्विसेज ग्रीन दिखाई दे रही है। आउटेज के दौरान यह पेज पूरी तरह से रेड हो गया था, जो यह दर्शाता है कि एप्पल की सेवाएं कुछ देर के लिए ठप हो गई थी।

Apple की सेवाएं ठप होने के बाद कई यूजर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से इसके बारे में ट्वीट भी किया है। हालांकि, एप्पल ने फिलहाल इस आउटेज को लेकर किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया है।