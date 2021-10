Apple के खिलाफ चीनी छात्रों ने किया केस दर्ज, कंपनी से की दो बड़ी डिमांड

चीनी विश्वविद्यालय के छात्रों ने iPhone 12 Pro Max के साथ चार्जर शामिल ना देने के लिए टेक की दिग्गज कंपनी एप्पल पर मुकदमा दायर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसबी-सी से लाइटनिंग केबल बाकी किसी चार्जर के साथ काम नहीं करता था। Also Read - Apple iOS 15.1 के SharePlay फीचर का ऐसे करें यूज, FaceTime कॉल को बनाएगा और भी मजेदार

Engadget की एक रिपोर्ट के अनुसार छात्रों ने ऐसा तर्क दिया है कि एप्पल इसका उपयोग सिर्फ एक बहाने के जरिए MagSafe वायरलेस चार्जर को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। ऐसे चार्जर वायर्ड चार्जर की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी बर्बाद करते हैं। Also Read - Apple अगले साल iPhone 14 समेत लॉन्च करेगा ये 8 प्रोडक्ट, देखें पूरी लिस्ट

चीनी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एप्पल के ऊपर इस मुकदमे को दायर करते हुए एप्पल चार्चर की आपूर्ति पूरी करने की मांग की है। इसके अलावा चीनी छात्रों की मांग है कि एप्पल कानूनी शुल्क और अनुबंध के तौर पर 100 युआन यानी करीब 16 डॉलर का भुगतान भी करें। Also Read - Apple iOS 15.1 इन iPhones के लिए हुआ रोल आउट, जानें नए फीचर्स और डाउनलोड करने का तरीका

Apple sued in China for selling the iPhone 12 without a charger https://t.co/qwraE9YyZ3 pic.twitter.com/xOZEUAHmno

— Engadget (@engadget) October 27, 2021