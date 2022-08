Apple को यूरोप के बाद अब भारत में भी USB Type C चार्जिंग पोर्ट के साथ iPhone लॉन्च करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार भारत में मल्टीपल चार्जर को खत्म करने की पॉलिसी बना रही है। आजकल लॉन्च होने वाले ज्यादातर Android स्मार्टफोन USB Type C चार्जिंग पोर्ट के साथ आते हैं। वहीं, Apple के आईफोन लाइटनिंग पोर्ट्स के साथ आते हैं। मल्टीपल चार्जर के विकल्प खत्म होने वाली पॉलिसी के आने के बाद यूरोप के बाद भारत में भी Apple को USB Type C के साथ आईफोन लॉन्च करने होंगे Also Read - iPhone यूजर्स में खुशी की लहर, स्टेटस बार में फिर से दिखने लगा Battery Percentage

साल की शुरुआत में यूरोपीय यूनियन ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कॉमन चार्जिंग पोर्ट के नियम लागू किए थे। इसके बाद ब्राजील ने भी ये नियम लागू किए गए। सरकार द्वारा कॉमन चार्जिंग पोर्ट पॉलिसी लागू होने के बाद यूरोप और ब्राजील के बाद भारत में भी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कॉमन चार्जिंग पोर्ट के तौर पर USB Type C का यूज किया जाएगा। Also Read - Apple iPad 2022 का रेंडर लीक, नए डिजाइन के साथ अगले महीने होगा लॉन्च!

एप्पल लॉन्च करेगा USB Type C वाला आईफोन?

हालांकि, भारत में फिलहाल यह आइडिया शेयर किया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब इस नियम को लागू करेगी? इसके बाद एप्पल समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वीपमेंट बनाने वाली कंपनियों को कॉमन चार्जिंग पोर्ट के तौर पर USB Type C का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Also Read - iPhone 14 लॉन्च में हो सकती है देरी, रिपोर्ट में सामने आई बड़ी वजह

Apple ने 2013 में पहली बार लाइटनिंग पोर्ट iPhone 5 में यूज किया था। इसके बाद से हर आईफोन के साथ कंपनी लाइटनिंग पोर्ट दे रही है। अगले महीने यानी सितंबर में कंपनी नए iPhone 14 Series बाजार में उतारने वाली है। एप्पल का अपकमिंग आईफोन भी लाइटिंग पोर्ट के साथ आएगा। भारत में कॉमन चार्जिंग पॉलिसी लागू होने के बाद iPhone 15 में एप्पल को USB Type C पोर्ट यूज करना पड़ेगा।

Apple के अपकमिंग iPhone 14 सीरीज की कीमत पिछले दिनों लीक हुई है। नए आईफोन में पुरानी सीरीज के मुकाबले कई अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। नए iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में 8GB तक RAM और 1TB तक का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। iPhone 14 Pro तीन स्टोरेज ऑप्शन- 128GB, 256GB और 512GB में आ सकता है। वहीं, iPhone 14 Pro Max में 256GB, 512GB और 1TB का स्टोरेज सपोर्ट दिया जा सकता है। यह फोन iOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा।