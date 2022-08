iPhone यूजर्स को शुक्रवार यानी 19 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सुरक्षित रहने के लिए अपने आईफोन को अपडेट करने के लिए कहा है। मंत्री ने इस सप्ताह ऐप्पल द्वारा आईफोन, आईपैड और मैक के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) अपडेट जारी करने के बाद लोगों से यह आग्रह किया है। अपडेट से दो बड़ी समस्याओं को फिक्स किया जा सकता है, जो हैकर्स को यूजर के आईफोन का पूरा कंट्रोल दे सकती हैं। बता दें कि ऐप्पल ने आईफोन, आईपैड और मैक मॉडल के लिए बड़ी दिक्क्तों का खुलासा करते हुए बुधवार को दो सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी की थी। डिटेल के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Apple iPhone 14 सीरीज के लॉन्च में नहीं होगी देरी? नई खबर ने बताई सेल डेट

चंद्रशेखर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लोगों से अपने आईफोन को अपडेट करने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि जीरो-डे शोषण से बचने के लिए अपने iPhones को 15.6.1 के साथ अपडेट करें। Apple ने एक्टिव अटैक के तहत जीरो-डे के लिए iOS, iPadOS और macOS सिक्योरिटी फिक्स जारी किए हैं। Also Read - Apple अक्टूबर में लॉन्च करेगा सस्ता iPad और iPad Pro M2, टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन लीक

Update ur iphones wth 15.6.1 to avoid zero-day exploit vulnerabilitiea Also Read - YouTube लॉन्च करेगा अपना ऑनलाइन स्टोर! पिछले 18 महीनों से चल रही तैयारी

⁦@IndianCERT⁩ ⁦@GoI_MeitY⁩

Apple releases iOS, iPadOS and macOS security fixes for two zero-days under active attack https://t.co/uKQbd0oDG1

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) August 19, 2022