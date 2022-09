एप्पल ने आज, 7 सितंबर को अपने Far Out इवेंट पर नई Apple Watch Series 8 पेश की है। कंपनी ने इवेंट पर Apple Watch SE और एक Apple Watch Ultra भी अनाउन्स की। Also Read - iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max लॉन्च, डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक सबकुछ हुआ अपग्रेड

Apple Watch Series 8 की शुरुआती कीमत 399 डॉलर है। Apple Watch SE की शुरुआत 249 डॉलर से होती है। Apple Watch Ultra के सभी वेरिएंट Cellular कनेक्टिविटी के साथ आते हैं और इसकी कीमत 799 डॉलर है। भारत में Ultra मॉडल की कीमत 89,900 रुपये है।

Apple Watch Series 8

एप्पल ने बताया कि नई वॉच सीरीज 8 डस्ट प्रूफ, स्विम प्रूफ और क्रैक प्रूफ है। इसमें पुरानी वॉच की तरह ECG सेंसर और A-Fib डिटेक्शन है। कंपनी की नई वॉच में Temperature Sensor, Crash Detection, Low Power Mode और International Roaming जैसे फीचर्स से लैस है। Temperature Sensor फीचर्स महिलाओं की हेल्थ पर फोकस करता है। यह बॉडी टेम्प्रेचर में होने वाले बदलाव का पता लगाकर पीरियड की शुरुआत के बारे में आगाह कर सकता है। Apple Watch Series 8 का GPS मॉडल 399 डॉलर का है और GPS + Cellular मॉडल 499 डॉलर का है।

Apple Watch SE

एप्पल ने इवेंट पर सेकंड-जेन Apple Watch SE भी पेश की। यह वॉच कंपनी की सीरीज 8 के कई सारे फीचर्स से लैस है, जिसमें क्रैश डिटेक्शन और फैमिली सेटअप जैसी चीजें शामिल हैं। Apple Watch Series 8 की तरह Watch SE भी S8 चिप से लैस है। Apple Watch SE का GPS मॉडल 249 डॉलर का है और GPS + Cellular मॉडल की कीमत 299 डॉलर है। यह 16 सितंबर से सेल पर जाएगी।

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra एक rugged डिवाइस है। इसमें दो स्पीकर और तीन माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, जो कॉलिंग में बेहतर क्वालिटी प्रदान करेंगे। इसके अलावा इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप ग्लव्ज पहन कर भी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। एप्पल ने इस वॉच को एक्सट्रीम एथलीट और एक्सपर्ट डाइवर्स के लिए डिजाइन किया है। कंपनी का कहना है कि इसे बनाने में कई सालों का समय लगा है। इसमें साधारण एप्पल वॉच के मुकाबले मोटी स्क्रीन मिलती है।

Apple Watch Ultra ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, यूएई, यूके और यूएस के अलावा 40 दूसरे देशों में आज से ऑर्डर की जा सकती है। यह 23 सितंबर से स्टोर्स में मौजूद होगी। भारत में इसकी कीमत 89,900 रुपये है।