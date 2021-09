नहीं आएगा iPhone 14 mini, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर आईफोन 13 सीरीज के साथ होगा खत्म

आईफोन 12 के साथ एप्पल की आईफोन लाइनअप में एक mini वेरिएंट जुड़ चुका है। यह कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाला डिवाइस कंपनी की नई आईफोन लाइनअप में भी शामिल है। मिनी मॉडल में अब तक iPhone 12 mini और iPhone 13 mini डिवाइस आए हैं, लेकिन शायद अब हमें आगे कोई और आईफोन मिनी मॉडल देखने को नहीं मिलेगा। Also Read - Free Fire Redeem Code 21 September: तुरंत रिडीम करें यह कोड और फ्री पाएं Punishers Weapon Loot Crate

आईफोन 13 के लॉन्च से पहले ही टिप्स्टर Jon Prosser ने आईफोन 14 की डिजाइन लीक कर दी थी। अब इस टिप्स्टर ने बताया है कि iPhone 13 mini के बाद कोई मिनी वेरिएंट आईफोन नहीं आएगा। Also Read - Apple iPhone 13, Mini, Pro और Pro Max की बैटरी डिटेल का हुआ खुलासा, सस्ते मॉडल में है बड़ी Battery

Reminder: Also Read - iPhone 13 सीरीज का प्री-ऑर्डर आज से शुरू, मिलेगा 6000 रुपये तक का Cashback

The iPhone 13 mini is THE LAST “mini” iPhone.

There will not be a 14 mini next year.

So if you’ve been thinking about trying the mini, the 13 mini is your last chance.

With that said… I did not purchase the iPhone 13 mini 😂☠️

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 20, 2021