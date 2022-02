लंबे इंतजार के बाद आज भारत में लॉन्च होगा Asus 8z, जानें खास फीचर्स

Asus 8Z यानी Asus Zenfone 8Z को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन को कंपनी पिछले साल अप्रैल में भारत में लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन कोरोनावायरस की दूसरी लहर की वजह से इस स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं किया गया था। हालांकि, कंपनी अब इस फोन को भारतीय बाजार में उतार रही है। वहीं, इस सीरीज के Asus 8Z Flip को भारत में लॉन्च करने के आसार नहीं दिख रहे हैं। Also Read - Asus 8z भारत में 28 फरवरी को होगा लॉन्च, जानें क्या है इस फोन में खास

Asus India ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस फोन के लॉन्च के बारे में कुछ दिन पहले ट्वीट किया है। पहले से ही ग्लोबली पेश किए जा चुके इस फोन में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही, यह फोन 64MP कैमरा और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर से लैस है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 12GB तक RAM और 48MP कैमरा वाले Asus Rog Phone 5s की भारत में पहली सेल आज, Flipkart पर मिलेंगे कई Offer

अपने गेमिंग स्मार्टफोन की वजह से पहचान बना चुकी कंपनी Asus के इस मिड रेंज फोन को आज यानी 28 फरवरी को दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Asus के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। आइए, जानते हैं फोन के फीचर्स के बारे में। Also Read - 6000mAh बैटरी, 144Hz AMOLED E4 स्क्रीन, 64MP कैमरा और गेमिंग फीचर्स से लैस Asus ROG Phone 5s और 5s Pro हुए लॉन्च, जानें कब है पहली सेल

With its sleek form & powerful performance, Dhanshree Verma could not find a more perfect partner for her active lifestyle than the #ASUS8z.

Join us for its launch on 28 Feb, 12PM.

Set a reminder: https://t.co/S7fTt4PFBz#BigOnPerformanceCompactInSize #LovedByTechGurus pic.twitter.com/TxtW4AUQdr

— ASUS India (@ASUSIndia) February 27, 2022