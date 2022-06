ASUS ROG Phone 6 स्मार्टफोन आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को ताइवान, चीन और अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, यह फोन अन्य मार्केट में भी पेश किया जाएगा, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। लीक की मानें, तो फोन की इंटरनल टेस्टिंग भारत में शुरू कर दी गई है, जबकि इसकी सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। Also Read - ASUS ROG Phone 6 के डिजाइन का हुआ खुलासा, जल्द खत्म होगा गेमर्स का इंतजार

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने ट्विटर के जरिए Exclusive कंफर्म किया है कि ASUS ROG Phone 6 सीरीज भारत में भी लॉन्च की जाएगी। इतना ही नहीं टिप्सटर ने यह भी जानकारी दी है कि फोन की इंटरनल टेस्टिंग भारत में शुरू हो चुकी है और इस लाइनअप की बिक्री Flipkart पर उपलब्ध होगी। फिलहाल, सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट साफ नहीं है। लेकिन यताइवान, चीन और यूएस में इसे ऑफिशियली 5 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा।

[Exclusive] Can confirm that the ASUS ROG Phone 6 (series) will launch in India as well. The internal testing of the device has already begun in the country.

Can expect the #ROGPhone6 lineup to sell via Flipkart, as has been the case in the past.

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 24, 2022